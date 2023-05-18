بمواصفات جبارة .. فيفو تستعد لإطلاق العملاق iQOO Neo 8 Pro

تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق سلسلة جديدة من هواتفها المميزة iQOO Neo 8 ، حيث من المتوقع أن تنطلق الهواتف في الصين في 23 مايو المقبل، حيث تحتوي المجموعة على نسخة أساسية مع هاتف iQOO Neo 8، ونسخة مميزة مع iQOO Neo 8 Pro .

وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة فيفو iQOO Neo 8 ستضم عددا من المواصفات الفائقة خاصة هاتف iQOO Neo 8 Pro، حيث ستحصل على شاشة وكاميرا عالية الجودة مع أداء قوي بفضل معالج كوالكوم إلى جانب بطارية كبيرة.

وسيأتي هاتف فيفو iQOO Neo 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة، بجودة عرض +FHD تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر لبصمات الأصابع تحت الشاشة لتحسين الأمان.

وسيقدم هاتف فيفو iQOO Neo 8 Pro كاميرا رئيسية رائعة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصري (OIS) مع مستشعر Sony IMX866VCS الشهير المعروف بقدرات التصوير الاستثنائية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وسيعمل هاتف فيفو iQOO Neo 8 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ 16 جيجا بايت من LPDDR5x، ومن المتوقع أن تصل خيارات التخزين إلى 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0.

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 8 Pro على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات، مع نظام التشغيل Android 13 ، المخصص مع واجهة مستخدم OriginOS 3.0.