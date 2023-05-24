iQOO تستعد لإطلاق هاتف بقوة شحن 120 وات ومعالج snapdragon

أطلقت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لـ "فيفو" الشركة الأم مؤخرا هاتفها الذكي iQOO Neo 8 جنبا إلى جنب مع الجهاز اللوحي iQOO Pad والسماعة اللاسلكية TWS Air Pro، لكن يبدو أن في جعبتها المزيد لهذا العام.

وشارك Nipun Marya الرئيس التنفيذي لشركة iQOO فرع الهند إعلانًا تشويقيًا لجهاز لم يتم الإعلان عن تفاصيله بوضوح حتى الآن، ويُعتقد أن الدعاية هي لطراز iQOO Neo 7 Pro ولكن الأمر مجرد تكهنات من المواقع التقنية المتخصصة وليست معلومات أكيدة.

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ووفقا لتقرير موقع gsmarena من المتوقع أن يكون Neo 7 Pro إصدارًا أكثر تميزًا من iQOO Neo 7 الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي مع معالج وحدة مركزية من ميدياتك، مجموعة شرائح Dimensity 8200.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن iQOO Neo 7 Pro سيقدم نفس المواصفات التقنية والتصميم مثل إصدار iQOO Neo 7 Racing الذي تم إطلاقه في الصين ديسمبر العام الماضي، حيث يأتي هذا الجهاز مع معالج من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بالإضافة إلى أنه يحزم بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 120 وات. بناءً على الشائعات ، من المتوقع إطلاق iQOO Neo 7 Pro في وقت لاحق من مايو الحالي أو أوائل يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية الصينية أطلقت مؤخرًا جهاز Neo 7 في الهند، وكان الهاتف عبارة عن نسخة معاد تسميتها من iQOO Neo 7 SE الإصدار الصيني.