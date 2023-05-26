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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

فيفو تستعد لإطلاق
فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع رامات 12 جيجابايت

تخطط شركة "فيفو" Vivo لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة  متوسطة المدى S17 وS17 Pro في 31 مايو في الصين، من ناحية أخرى ، من المقرر أن تزيح الستار عن طراز Vivo Y36 اليوم في إندونيسيا.

 وفقا لتقرير موقع gizmochina تم رصد موبايل  فيفو  Y36 جنبًا إلى جنب مع طراز Vivo Y78m على قاعدة بيانات  جوجل  بلاي كونسول Google Play Console ، ليكشف عن أبرز مواصفات الأجهزة المقرر طرحها في الأسواق العالمية قريبا.

مواصفات موبايلات فيفو وفقا لـ "جوجل كونسول"

وفقًا للمعلومات الموجودة في قائمة "جوجل بلاي كونسول" ، من المتوقع أن يكون لدى Vivo Y36 5G شاشة عرض بدقة Full HD +، مع فتحة على شكل ثقب به كاميرا سيلفي، تحت الغطاء ، سيتم تشغيله بواسطة معالج من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 700 MT6833، ثماني النوى، سيوفر الجهاز ما يصل إلى 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

بالانتقال إلى Vivo Y78m، سيحتوي أيضًا على شاشة عرض بدقة Full HD + مع فتحة ثقب لكاميرا السيلفي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيزه بمعالج من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 7020 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام، مثل Vivo Y36 5G ، سيأتي Y78m مع نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم Funtouch OS.

فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع رامات 12 جيجابايت

مواصفات Vivo Y78m (تسريبات)

فيما يتعلق بالمواصفات الإضافية لـ Vivo Y78m ، تشير تقارير مسربة إلى أن الهاتف سيأتي مع شاشة عرض حجم 6.4 بوصة وإعداد كاميرا ثنائي في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

يشاع أن Vivo Y78m قد يكون مزودًا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

مواصفات Vivo Y36

وفقا لإعلان تشويقي سابق ، تم التأكيد على أن الهاتف الذكي القادم Vivo Y36 يتميز بتصميم عصري أنيق مع هيكل زجاجي ديناميكي، جزيرة كاميرات مستطيلة الشكل على اللوحة الخلفية وشاشة أمامية بفتحة مركزية على شكل ثقب بها كاميرا السيلفي. للوصول المريح والآمن ، سيحتوي الجهاز على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج داخل زر الطاقة.

 حجم الشاشة المتوقع لـ Y36 هو 6.8 بوصة، ومن المحتمل أن تستخدم لوحة نوعها LCD، تشير تقارير إخبارية أيضا إلى أن فيفو Vivo Y36 سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680 ، مما يوفر تعدد مهام سلسل وتجربة مستخدم مريحة.

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 بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل سعتها إلى 8 جيجابايت رام وتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية المبتكرة ، يمكن للمستخدمين توقع أداء سريع، حتى أثناء المهام كثيفة الاستخدام للموارد. يشاع أيضًا أن فيفو واي 36 يوفر مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت ، ما يوفر مساحة كبيرة للتطبيقات والملفات والوسائط.

وفيما يتعلق بعمر البطارية ، من المتوقع أن يحتوي Y36 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات ، ما يسمح بإعادة الشحن بسرعة.

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