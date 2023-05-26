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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يبدأ التجارب السريرية للشريحة الدماغية في البشر

Neuralink
Neuralink

 

أعلنت شركة "نيورالينك" Neuralink المتخصصة في تطوير الرقائق الإلكترونية الحوسبية الداعمة للعقل البشري والمملوكة لرجل الأعمال  إيلون ماسك  أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعطت الضوء الأخضر لبدء أولى تجاربها السريرية على البشر.

وقالت شركة  نيورالينك  في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة تويتر إن موافقة إدارة الغذاء والدواء "تمثل خطوة أولية مهمة ستسمح لـ تقنيتنا في يوم من الأيام مساعدة كثير من البشر"، ولكن التغريدة لم توضح كيف يمكن الاستفادة من زراعة هذه الرقائق في الأدمغة، كما لم توضح التفاصيل الخاصة بدراسة زراعة الرقائق في أدمغة البشر وأهدافها، واكتفت بالقول إنها لم تفتح باب القبول للمتطوعين بعد وأن المزيد من التفاصيل ستكون متاحة قريبًا.

Neuralink 

 يعتقد إيلون ماسك أن زراعة هذه الشرائح الإلكترونية في الدماغ يمكن أن تعالج مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاكل الصحية بدءا من السمنة ووصولا إلى الشلل الرباعي، وأيضا الأمراض العقلية مثل التوحد والاكتئاب والفصام بالإضافة إلى تمكين الشخص من التحكم في الأشياء عن بعد، وحتى تصفح الإنترنت عن طريق التخاطر. 

وتصدّر "ماسك" عناوين الصحف أواخر العام الماضي عندما قال إنه واثق جدًا من قدرة هذه الرقائق على علاج الأمراض لدرجة أنه سيكون على استعداد لزرعها في أطفاله. منذ عام 2019 ، ويعلن إيلون ماسك أن شركة Neuralink مستعدة لبدء التجارب العملية على البشر وأعلن ذلك 4 مرات على الأقل، ولكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت تماطل، ولكنها وافقت أخيرا. 

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ووفقا لسبعة موظفين من إدارة الغذاء والدواء، رفضوا ذكر أسمائهم شركة نيورالينك لم تتقدم لطلب الموافقة على التجارب السريرية للبشر إلا في أوائل عام 2022 وقوبلت بالرفض آنذاك حيث أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى العديد من المخاوف التي يجب أن تعالجها نيورالينك قبل البدء في التجارب البشرية .

وتضمنت المشكلات الرئيسية التي أوردتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، نوعية البطارية المصنعة من مادة الليثيوم ، وإمكانية انتقال هذه المادة من أسلاك الرقاقة الإلكترونية إلى داخل الدماغ ، والتحدي المتمثل في استخراج الجهاز بأمان دون إتلاف أنسجة المخ.

إيلون ماسك نيورالينك Neuralink إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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