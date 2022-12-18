سخط علمي ضد شريحة إيلون ماسك للتحكم في عقول البشر

تقدم 17 ألف طبيب التماسا إلى إدارة الغذاء والدواء “FDA” لإلغاء تأهيل شريحة "نيورالينك" إيلون ماسك من الحصول على الموافقة على زرع الدماغ.

تزعم لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) أن شركة Neuralink قد انتهكت لوائح "الممارسات المختبرية الجيدة (GLP) ، والتي تضمن جودة وسلامة الدراسات المختبرية غير السريرية ، من خلال عمليات الاختراق الوظيفي والتلاعب ببيانات الموظفين.

وقال موظف سابق في شركة نورلينك لموقع DailyMail.com إن بعض حالات نفوق الحيوانات كانت على يد ماثيو ماكدوغال ، رئيس جراح الأعصاب ، الذي تناول ما يقرب من ستة أضعاف كمية مادة سامة غير معتمدة أدت إلى وفاة قرد.

قال رايان ميركلي ، مدير الدعوة البحثية في PCRM، إن ماكدوغال ، وهو أيضًا جراح أعصاب في Sutter Health في سان فرانسيسكو ، فشل في اتباع البروتوكول في عدة مناسبات.

وأضاف ميركلي:"جاء ذلك في رسائل كتبها جون موريسون ، مدير الدراسة في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس (يو سي ديفيس)".

أعلن ماسك في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة Neuralink قدمت "معظم" أوراقها مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية في غضون ستة أشهر. الشائع