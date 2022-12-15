عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"الشطافة" تبهر مشجعي أوروبا في قطر.. تفاصيل

صدى البلد

نظمت قطر بطولة كأس العالم على أكمل وجه، فمنذ اليوم الأول للبطولة وما قبلها، فقد فتحت أبوابها وأرضها للمشجعين من كل بلاد العالم حتى أعربوا عن سعادتهم بـ إقامتهم في هذا البلد العربي.

فقد حرصت قطر خلال المونديال أن تبرز عادات وتقاليد العرب وكذلك الوجه الحقيقي للإسلام، فمن أهم تلك العادات هي النظافة الشخصية.

txt

صاحبة الإطلالات المثيرة.. طابور عرسان لـ ملكة جمال كرواتيا

txt

لحظة اكتشاف غواص لـ سحر في قاع البحار.. فيديو

حيث أعرب المشجعون الذين أقاموا في قطر خلال بطولة كأس العالم عن امتنانهم لـ اختراع "الشطافة" المتواجد في المساكن، حتى بلغ درجة امتنانهم إلى التفكير في عبء الرجوع في بلادهم دون وجودها هناك.

كتب المدون الكروي الإنجليزي "ديفيد فونجانيك" عبر حسابه على تويتر:" استخدم الشطاف على مدى شهر أثناء وجودي في قطر، ومن وقتها وانا استغرب إننا نستخدم ورق التواليت في بريطانيا، فالشطاف هو أفضل استخدمته على الإطلاق".

txt

سخرت من صلاة الطلاب المسلمين.. قرار عاجل ضد مدرسة أمريكية

txt

أخرج مسدسه وأطلق رصاصة.. خلاف ينتهي بحادثة بشعة تهز لبنان

فتحت تلك التويتة المجال أمام المشجعون الأوروبيون المتواجدون في قطر للتعبير عن تقديرهم  وإعجابهم  لـ "الشطاف"، كما تدخل المشجعون العرب للتعليق على التدوينة، فقال أحدهم:" أهلا بالحضارة".

كما علق آخر قائلًا:"هذا ما يفعله 1.6 مليار مسلم من نساء ورجال وكبار وصغار واغنياء وفقراء، كل يوم، هذه هي القعدة الأساسية لـ النظافة الشخصية".

نالت التدوينة الكثير من التعليقات الإيجابية حتى قرر "ديفيد" أن يكون مشروعه المستقبلي عند عودته إلى بريطانيا هو الاستثمار في "الشطاف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

موضوعات متعلقة

صاحبة الإطلالات المثيرة.. طابور عرسان لـ ملكة جمال كرواتيا

لحظة اكتشاف غواص لـ سحر في قاع البحار.. فيديو

طالب ياباني يبهر الحضور بـ إلقاء قصيدة شعر لـ نزار قباني| شاهد

القبض على قرد مجرم بـ تهمة السرقة والترهيب في البرازيل

سخرت من صلاة الطلاب المسلمين.. قرار عاجل ضد مدرسة أمريكية

أخرج مسدسه وأطلق رصاصة.. خلاف ينتهي بحادثة بشعة تهز لبنان

سقطت متوسلة إليه.. عريس يترك زوجته في حفل الزفاف ويرحل

اختفاء سيدة أمريكية.. اشتبكت هي وزوجها مع سمكة قرش أثناء الغطس

ترشيحاتنا

الدعاء عند الكرب.. ردده بيقين يفرج همك فى دقيقة

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من دخل والإمام راكع هل يكبر للإحرام أم للركوع ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ