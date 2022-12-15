"الشطافة" تبهر مشجعي أوروبا في قطر.. تفاصيل

نظمت قطر بطولة كأس العالم على أكمل وجه، فمنذ اليوم الأول للبطولة وما قبلها، فقد فتحت أبوابها وأرضها للمشجعين من كل بلاد العالم حتى أعربوا عن سعادتهم بـ إقامتهم في هذا البلد العربي.

فقد حرصت قطر خلال المونديال أن تبرز عادات وتقاليد العرب وكذلك الوجه الحقيقي للإسلام، فمن أهم تلك العادات هي النظافة الشخصية.

حيث أعرب المشجعون الذين أقاموا في قطر خلال بطولة كأس العالم عن امتنانهم لـ اختراع "الشطافة" المتواجد في المساكن، حتى بلغ درجة امتنانهم إلى التفكير في عبء الرجوع في بلادهم دون وجودها هناك.

كتب المدون الكروي الإنجليزي "ديفيد فونجانيك" عبر حسابه على تويتر:" استخدم الشطاف على مدى شهر أثناء وجودي في قطر، ومن وقتها وانا استغرب إننا نستخدم ورق التواليت في بريطانيا، فالشطاف هو أفضل استخدمته على الإطلاق".

فتحت تلك التويتة المجال أمام المشجعون الأوروبيون المتواجدون في قطر للتعبير عن تقديرهم وإعجابهم لـ "الشطاف"، كما تدخل المشجعون العرب للتعليق على التدوينة، فقال أحدهم:" أهلا بالحضارة".

كما علق آخر قائلًا:"هذا ما يفعله 1.6 مليار مسلم من نساء ورجال وكبار وصغار واغنياء وفقراء، كل يوم، هذه هي القعدة الأساسية لـ النظافة الشخصية".

نالت التدوينة الكثير من التعليقات الإيجابية حتى قرر "ديفيد" أن يكون مشروعه المستقبلي عند عودته إلى بريطانيا هو الاستثمار في "الشطاف".