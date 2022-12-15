لحظة اكتشاف غواص لـ سحر في قاع البحار.. فيديو

انتشرت في الآونة الأخيرة صور لـ أعمال السحر من حجاب وصور بـ طلاسم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في المقابر بـ مصر ولكن في نقله لأعمال السحر والشعوذة تم العثور عليه مؤخرًا في قلب البحر.

ففي أعماق البحار أكتشف غواص زجاجة خضراء بـ داخلها سكين، والغريب في الأمر أنه وجد ملفوف على السكين ورقة طويلة مطوية ومثبتة بـ الخيط.

في مقطع فيديو يظهر الغواص وهو يفتح الزجاجة ويخرج السكين بـ الخيط والورقة ويحاول قراءة الورقة المكتوبة بـ أحرف أنجليزية، ولكن الورقة قد أتلفت من المياه.

وطبقًا للصفحة التي قامت بـ نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"تيك توك" أن الورقة المطوية بهذا الشكل هو عبارة عن سحر مدفون في عمق البحر.

وحظي مقطع الفيديو المنشور على "تويتر" نحو 900 ألف مشاهدة للفيديو، وأكثر من 5 ألف إعجاب،بالإضافة إلى التعليقات الكثيرة والذي يوضح هوية الغواص "هذا امريكي قناته مشهوره باليوتيوب شغلته يستكشف الأنهار والبحيرات من كثر ما يلقى سحر صار يتركه ولا يصوره".