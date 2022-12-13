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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ لسان عربي..

طالب ياباني يبهر الحضور بـ إلقاء قصيدة شعر لـ نزار قباني| شاهد

صدى البلد

من قلب صالة في حي بمدينة طوكيو، ارتفع صوت طالب ياباني بـ لسان ناطق بـ اللغة العربية الفصحى؛ ليلقي على مسامع الحضور، قصيدة شعر من أبرز شعراء الوطن العربي.

واستطاع الطالب الياباني، إبهار الآلاف بعد أن تم تداول مقطع فيديو له، وهو يلقي شعرا بـ اللغة العربية للشاعر الراحل نزار قباني، فقد وقع اختياره على قصيدة "أشهد أن لا امراة إلا أنت".

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وكان الطالب الياباني، قد ألقى القصيدة ضمن مسابقة القراءة باللغة العربية اليوم في طوكيو، وأما عن مهارة الطالب في القراءة باللغة العربية، فذكر حساب "اليابان بالعربي" بأنه درس اللغة العربية لأقل من عام.

وبمجرد تداول مقطع الفيديو على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" حظى بالعديد من التعليقات التي تبدي إعجابها بـ مهارة الطالب الياباني، حيث علق أحدهم :"جهد مبارك.. نتمنى له التوفيق".

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