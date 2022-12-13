عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقطت متوسلة إليه.. عريس يترك زوجته في حفل الزفاف ويرحل

صدى البلد

بينما كان العروسان يسيران في طريقهما إلى حفل زفافهم ليبدآ حياة جديدة سويًا، انقطع بهما الطريق وألغي العريس حفل الزفاف وانفصل عن العروس لتعود بـ فستان زفافها مرة أخرى إلى منزل عائلتها، وذلك بعد أن اكتشف العريس أمرا خطيرا.


فقد نقلت وسائل الإعلام المحلية في غانا،  بأن العريس قام  بإلغاء حفل الزفاف في يوم مراسم الزواج، بعد أن اكتشف أن عروسه قد خدعته قبل الزفاف.

txt

اختفاء سيدة أمريكية.. اشتبكت هي وزوجها مع سمكة قرش أثناء الغطس

txt

بشجاعة وبطولة.. تلميذ يضحي بحياته لإنقاذ أطفال من حادث أليم

فقد علم العريس بـ معلومات خطيرة عن العروس من قبل صديق عمل كمخبر مما دفع العريس إلى إثارة القضية خلال الحفل وإنهاء الزواج، رغم محاولات العروس لتوضيح الأمور.


ويظهر في مقطع فيديو العروس في ثوب زفافها  وهي تبكي وتتوسل للرجل بالرحمة لكنه لم يتزحزح أو يتراجع عن قراره لتسقط العروس في الشارع من الصدمة.

txt

رغم وفاتها.. الأميرة ديانا تقطع الوصل بين أبنائها الأمراء

txt

غريبة ومحيرة.. اكتشاف أنواع جديدة من أسماك القرش في أعماق بعيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

الصحة العالمية تحذر من عدوى المكورات العقدية بين الأطفال

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا.. 10 يونيو موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والدبلومات 27 مايو

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

اختفاء سيدة أمريكية.. اشتبكت هي وزوجها مع سمكة قرش أثناء الغطس

بشجاعة وبطولة.. تلميذ يضحي بحياته لإنقاذ أطفال من حادث أليم

نقل المعازيم للمستشفى.. قتال في حفل زفاف بالهند والشرطة تتدخل

هدية غريبة من عريس لزوجته في الفرح.. شاهد

السعر في العالي.. مزاد علني لـ بيع رأس ثور في السعودية| فيديو

رغم وفاتها.. الأميرة ديانا تقطع الوصل بين أبنائها الأمراء

غريبة ومحيرة.. اكتشاف أنواع جديدة من أسماك القرش في أعماق بعيدة

في أوضة الفئران.. سيدة تترك طفلها في منزل مع 300 فأر

ترشيحاتنا

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

من6 صباحًا حتى الظهر.. تجنب خطأين يزيدان مخاطر الإصابة بنوبات دموية مميتة

سيارة شبابية|ميتسوبيشي لانسر بـ 75 ألف جنيه

تجربة في الغناء ودورين تمثيل.. مسلسلات شهيرة ظهرت بها ياسمين عز قبل الشهرة

نحن صغار.. تعليق مفاجئ من مدرب القطن الكاميروني بعد وقوعه بمجموعة الأهلي|خاص

علي غير العادة.. إبراهيموفيتش: سفيان أمرابط لاعب رائع.. والمغرب منتخب ممتع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: طعام شائع يتناوله الملايين متهم بزيادة فرص الإصابة بالسكري

عسر بلع الطعام.. جرس إنذار ينبه إلى الإصابة بـ"مرض قاتل"

الكيلو بـ45 من جديد.. ارتفاع أسعار الفراخ والبيض بسبب جشع التجار| تفاصيل

عريس يضرب زوجته في الفرح أمام المعازيم بالمغرب.. رد صادم من والدتها

فيديو

نجل توفيق الدقن : أمي كانت تغار على والدى

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ