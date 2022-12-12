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رغم وفاتها.. الأميرة ديانا تقطع الوصل بين أبنائها الأمراء

صدى البلد

تداولت الصحف البريطانية أن غضب الأمير ويليام من شقيقه الأصغر الأمير هاري فاق الحد، بسبب أفعاله وخاصًة  بعد أن استخدم هاري الفيلم الوثائقي ميجان ماركل وهاري على نتفلكس Netflix مقطعًا لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا.

شوهد مقطع من مقابلة بانوراما أجريت مع الأميرة ديانا في إحدى الحلقات الأولى من السلسلة الوثائقية الحصرية لـ الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

لكن المقطع نفسه يظهر الراحلة ديانا في اللقطات التي طلب أمير ويلز الحالي عدم استخدامها مرة أخرى، على الرغم من أن وليام وكيت ميدلتون لن يشاهدوا الفيلم الوثائقي ، إلا أن المطلعين في القصر كشفوا أن الزوجين على دراية كبيرة بمحتويات كل حلقة.

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وقالت مصادر مقربة من الأمير وليام إن أمير ويلز يشعر بخيبة أمل إزاء التركيز المعروض على اللقطات التي 'يجب ألا يتم بثها مرة أخرى' بعد مقابلة مارتن بشير سيئة السمعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يبدو على الرغم من الادعاءات حول التماس من ويليام، فقد ضغطت Netflix واستخدمت اللقطات في الحلقة الأولى من الفيلم الوثائقي، وأظهر مقطعا سعيدا الذي ظهر في المسلسلات الوثائقية الأميرة ديانا وهي تصف التغطية الصحفية لحياتها بأنها مروعة ورائعة.


كان الأمير هاري قد أجرى في السابق مقارنات بينه وبين علاقة والدته بالصحافة ، وتحدث عن المقابلة قبل بث المقطع.

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في الفيلم الوثائقي ، يمكن سماع هاري وهو يقول: "أعتقد أننا جميعًا نعرف الآن أنها تعرضت للخداع لإجراء المقابلة ولكنها تحدثت في نفس الوقت عن حقيقة تجربتها".

وقال تيم ديفي ، المدير العام الحالي لهيئة الإذاعة البريطانية ، العام الماضي ، إن لقطات المقابلة المثيرة للجدل لن تُعرض مرة أخرى أبدًا بسبب الطريقة الصادمة التي تم الحصول عليها بها.

ولكن بسبب التغيير في قوانين حقوق النشر والاستخدام العادل ، سُمح لـ Netflix باستخدام اللقطات في الفيلم الوثائقي الأخير الذي يوضح تفاصيل رحيل هاري وميجان عن العائلة المالكة ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

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