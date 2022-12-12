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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

صدى البلد

رغم الخلافات الحامية والنزاعات المستمر بين الأميرين الشقيقين، سيتبادل الأمير وليام والأمير هاري هدايا عيد الميلاد فقط لأطفالهما هذا العام.

سيرسل ويليام وزوجته كيت ميدلتون هدايا  لـ أبناء الأمير هاري وهم أرتشي، وليليبت، بينما أرسل هاري وميجان هدايا لأطفال أمير وأميرة ويلز الثلاثة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. 

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وكتبت الصحفية رويا نيكاه في صحيفة التايمز:"صدق أو لا تصدق ، ويلز وساسكس يتبادلان هدايا عيد الميلاد هذا العام"، وفي غياب النوايا الحسنة بين الزوجين ، لن يحرم ويليام وكيت الطفلين أرشي وليليبت من هدية عيد الميلاد.


"وفي أحد التقاليد الملكية التي لا يزال فريق ساسكس على متنها ، أرسل هاري وميجان أيضًا هدايا لجورج وشارلوت ولويس ، وهم في التاسعة والسابعة والرابعة".

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ومع ذلك ورد أن أمير وأميرة ويلز ودوق ودوقة ساسكس لن يتبادلوا الهدايا بأنفسهم ، حيث ظلت العلاقات بين الزوجين متوترة، بينما لا يزال ويليام مولعًا بابن أخيه وابنة أخيه التي بالكاد رآها ، هناك شيء واحد مؤكد  لن يكون الفيلم الوثائقي لوالديهما على Netflix مدرجًا في قائمة الأشياء التي يجب مشاهدتها عندما تتجمع العائلة المالكة ، باستثناء عائلة ساسكس ، في ساندرينجهام بمناسبة عيد الميلاد.


تم إصدار الحلقات الثلاث الأولى من الفيلم الوثائقي Netflix لهاري وميجان يوم الخميس (8 ديسمبر) ، مع توقع الحلقات الثلاث الأخيرة في 15 ديسمبر، وقال الزوجان في الفيلم الوثائقي إنهما يريدان رواية قصتهما التي وصفها هاري بأنها 'الحقيقة الكاملة'.

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