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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة نادرة تجمع أم كلثوم وفيروز.. كيف كانت العلاقة؟

صدى البلد

تحت سماء الوطن العربي ظهر أساطير وأساتذة كبار في عالم الفن والغناء، كـ السيدة الراحلة أم كلثوم وفيروز وليلى مراد وفايزة أحمد وغيرهن من فنانات ومطربات تسابقن على قلوب المستمعين من أقصى الشرق لأقصى الغرب.

كان السباق المستمر بين المطربات يرتبط دومًا بـ حتمية الغيرة والعداوات في بعض الأحيان، ولكن الوضع كان مختلفًا تمامًا بين فيروز وأم كلثوم فقد جمعتهم صداقة قوية لم تظهر كثيرًا أمام الشاشات.

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في صورة نادرة التقطت عدسة الكاميرا في بعلبك بلبنان عام 1966 كوكب الشرق وجارة القمر، لتبرز اللقطة تلك الصداقة القوية التي وصفها الكثيرون ممن حولهم بعلاقة الأم بابنتها.

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ارتسمت الابتسامة الصافية على وجه أم كلثوم وعلى يسارها فيروز التي تبتسم بشدة، وعلى يمنيهم الراحلة نهلة القدسي زوجة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

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