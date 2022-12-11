عند فوز منتخب بلادها.. ملكة جمال كرواتيا تعد الجمهور بمفاجأة| فيديو وصور

أصبحت ملكة جمال كرواتيا السابقة حديث متابعي مباريات كأس العالم بسبب ملابسها وتصريحاتها ووعودها التي قطعتها على نفسها عند فوز منتخب بلادها كرواتيا.

كانت ملكة جمال كرواتيا تتباهى بأزيائها في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما ظهرت مؤخرًا وهي تسخر من البرازيل بعد أن أخرجتها بلادها من كأس العالم يوم الجمعة.

قامت "إيفانا نول" التي كانت تنتهك بشكل مثير للجدل بقواعد اللباس التي وضعتها قطر، بتحميل مقطع فيديو لها في المدرجات وهي ترتدي سترة باللونين الأحمر والأبيض، وهي تحجّم أذنها بشكل هزلي وتسأل: "البرازيل من؟"

تقدمت كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على البرازيل في ركلات الترجيح المثيرة ، بعد أن أحرزت هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة في الوقت الإضافي.



كانت إيفانا تثير الأنظار في جميع المباريات بعد أن لفتت الأنظار لأول مرة وهي تتجول أسفل الواجهة البحرية للدوحة وهي ترتدي ملابس ملفتة، ورغم القواعد الصارمة التي وضعتها قطر الذي يحظر على النساء إظهار أكتافهن وبطنهن، واعترفت "إيفانا" بفخر بأنها لا تخشى إلقاء القبض عليها.



وقالت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا ، إن الشعب القطري كان يقبل باختيار ملابسها، مضيفة أن الرجال والنساء والأطفال هناك طلبوا التقاط صور معها.



وقطعت إيفانا على نفسها عهدا عند فوز منتخب بلادها كرواتيا بـ كأس العالم وهو أن تخرج إلى الشوارع عارية بدون ملابس.