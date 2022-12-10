المصريون يشعلون فيسبوك بتهنئة المغرب بالتأهل في مونديال قطر 2022

تصدر فوز المغرب في مباراتها ضد البرتغال وتأهلها للدور النصف النهائي لـ كأس العالم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر المصريون عن سعادتهم بـ تأهل المغرب على طريقتهم.

انتهت المباراة وأعلن فوز المغرب منذ ساعات قليلة واشتعل "الفيسبوك" بـ منشورات التهنئة والاحتفال من قبل المصريين بـ فوز المنتخب الشقيق، ولا سيما انتشار منشورات"الكوميكس".

وفي مناسبة كهذه لم يتخلى المصريون أبدًا عن طبع السخرية وإلقاء الدعابات عن فوز المغرب، فعبرت مادونا عن سعادتها بـ فوز المغرب فتقول:"البرتغال نامت من المغرب".

https://fb.watch/hkH8ctZcJn/

وهناك من استحضر دعابة خديجة المغربية، فكتب :"الشيخة خديجة المغربية لجلب كأس العالم"، وآخرون هنأوا المغرب بـ وصفها فخر العرب، ونصر عظيم.

https://fb.watch/hkH5gpWEEH/