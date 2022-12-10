عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المصريون يشعلون فيسبوك بتهنئة المغرب بالتأهل في مونديال قطر 2022

صدى البلد

تصدر فوز المغرب في مباراتها ضد البرتغال وتأهلها للدور النصف النهائي لـ كأس العالم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر المصريون عن سعادتهم بـ  تأهل المغرب على طريقتهم.

انتهت المباراة وأعلن فوز المغرب منذ ساعات قليلة واشتعل "الفيسبوك" بـ منشورات التهنئة والاحتفال من قبل المصريين بـ فوز المنتخب الشقيق، ولا سيما  انتشار منشورات"الكوميكس".

 

وفي مناسبة كهذه لم يتخلى المصريون أبدًا عن طبع السخرية وإلقاء الدعابات عن فوز المغرب، فعبرت مادونا عن سعادتها بـ فوز المغرب فتقول:"البرتغال نامت من المغرب".

 

https://fb.watch/hkH8ctZcJn/

 

وهناك من استحضر دعابة خديجة المغربية، فكتب :"الشيخة خديجة المغربية لجلب كأس العالم"، وآخرون هنأوا المغرب بـ وصفها فخر العرب، ونصر عظيم.

https://fb.watch/hkH5gpWEEH/

 

مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

فرنسا تفوز على إنجلترا 2 /1 وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

موعد مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

آكلة لحوم.. رجل يشتكي من أذنه ليكتشف صدمة بالبرتغال

بشكل مفاجئ.. وفاة شابة خلال اللعب بصالة رياضية في الإكوادور

بالأزرق والموف.. سيدة ترسم وشما في مقلتي عينيها وتصاب بالعمى بأيرلندا

كان دافئا.. اكتشاف حمض نووي يوضح أسرار القطب الشمالي

العلماء يتوصلون للإجابة.. لماذا نصاب بـ الأنفلونزا ونزلات البرد في فصل الشتاء؟

على عمق 400 متر.. صبي يسقط في بئر عميق بالهند

ابنك عايش مماتش.. شاب يطرق أبواب السوشيال ميديا لـ لقاء أمه

جنون السوشيال ميديا.. سيدة تغسل وجهها بـ البيبسي وتطبخ الصابون بالطاسة

ترشيحاتنا

سفير بولندا ببرلين: لا ننتظر التعويض الألماني عن أضرار الحرب العالمية الثانية

ربنا ميكتبهاش على حد | تعليق مؤثر من أنغام بعد شفائها .. فيديو

تعليق قوي من المطربة جنات على فوز المنتخب المغربي اليوم | فيديو

بعد تأهل أسود الأطلس بالمونديال.. قادة ورؤساء الدول يهنئون العاهل المغربي

أخبار الرياضة| موعد مباراة المغرب وفرنسا.. وحقيقة اعتزال رونالدو

أشكر الرئيس| المصيلحي : 4 فئات يمكنهم إضافة مواليد جديدة لـ بطاقة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

التقاء الثلوج بالرمال | صورة لـ شاطئ باليابان تزلزل مواقع التواصل ..شاهد

كسر فرحة فوز المغرب .. تفاصيل إصابة رومان غانم سايس

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

فيديو

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

عملوها المغاربة.. صدمة رونالدو بعد إطاحة أسود الأطلسي بالبرتغال من المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ