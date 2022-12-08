بشكل مفاجئ.. سقوط شابة متوفية وهي تلعب في صالة رياضية بالإكوادور

بينما كانت تمارس شابة تمارينها الرياضية المعتادة سقطت الشابة التي تبلغ من العمر 28 عامًا متوفية بشكل غير متوقع أثناء عملها في صالة ألعاب رياضية في الإكوادور.





يُعتقد أن المرأة التي تم تحديدها على أنها "بيتسي دايانا جاراميلو راميريز" قد عانت من نوبة قلبية في صالة Zona Muscular فيسانتا روزا ، مقاطعة El Oro ،بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





تم التقاط راميريز في مقطع فيديو في صالة الألعاب الرياضية وهي تقوم بالجلوس ورفع الأثقال عندما توقفت فجأة وسقطت إلى الأمام ،وهي تسقط بـ وجهها على الأرض.





سارع رواد صالة الألعاب الرياضية ، ومعظمهم من النساء ، إلى مساعدة "راميريز" جلسوها في وضع التعافي بينما كانوا يفحصوننبضها باستمرار حتى وصل المسعفون.





تم نقل راميريز على وجه السرعة إلى مستشفى سانتا تيريسيتا لكنه وصل بدون علامات على الحياة. أعلن الأطباء وفاتها عند وصولها.





لم تصدر الشرطة والأطباء سبب الوفاة ، ومع ذلك ، يُعتقد أن راميريز أصيبت بنوبة قلبية.