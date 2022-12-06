لقتله حيوانات التجارب.. تحقيق فيدرالي مع إيلون ماسك| ما القصة؟

تخضع شركة Neuralink التابعة لـ إيلون ماسك لتحقيق فيدرالي لانتهاكات رعاية الحيوانات وسط شكاوى من الموظفين بأن اختبارات الحيوانات تسبب في معاناة ووفيات لا داعي لها ، وفقًا لوثائق راجعتها رويترز ومصادر مطلعة على التحقيق وعمليات الشركة.



عمل شركة Neuralink ، وهي شركة للأجهزة الطبية ، على تطوير شريحة دماغية تأمل أن تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى وعلاج أمراض عصبية أخرى.

تم فتح التحقيق الفيدرالي ، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل ، في الأشهر الأخيرة من قبل المفتش العام بوزارة الزراعة الأمريكية بناءً على طلب من المدعي العام الفيدرالي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



يأتي ذلك وسط معارضة متزايدة من الموظفين بشأن اختبارات Neuralink على الحيوانات ، بما في ذلك الشكاوى من أن الضغط من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لتسريع التطوير قد أدى إلى تجارب فاشلة ، وفقًا لمراجعة رويترز لعشرات من وثائق Neuralink ومقابلات مع أكثر من 20 موظفًا حاليًا وسابقًا.

وإجمالًا ، قتلت الشركة نحو 1500 رأس من الحيوانات ، بما في ذلك أكثر من 280 رأسًا من الأغنام والخنازير والقردة ، بعد تجارب منذ عام 2018 ، وفقًا لسجلات راجعتها رويترز ومصادر مطلعة بشكل مباشر على عمليات اختبار الحيوانات التي تجريها الشركة.



يقول الموظفون إنه كان لا بد من تكرار مثل هذه الاختبارات الفاشلة ، مما يزيد من عدد الحيوانات التي يتم اختبارها وقتلها. تتضمن مستندات الشركة الرسائل التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا والتسجيلات الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والتقارير.

لم يستجب ماسك وغيره من مديري نيورالينك التنفيذيين لطلبات التعليق ، بينما رفض المتحدث باسم المفتش العام لوزارة الزراعة الأمريكية التعليق.