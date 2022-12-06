عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صيادان ينقذان سلحفاة عاجزة من قرش مفترس

صدى البلد

تمكن اثنان من الأبطال الشجاع من إنقاذ سلحفاة بحرية عاجزة من أن تكون الوجبة الشهية لـ  سمك القرش النمر، فقد خطفا الاثنان بكل شجاعة السلحفاة الضخمة من بين فكي القرش الجائع.

صوّر الصيادون عملية إنقاذهم غير العادية لسلحفاة ضخمة الرأس ، والتي تم سحقها في جميع الاتجاهات من قبل قرش مفترس جائع يحاول التهامها بالكامل.

txt

مظهره مأساوي.. سيدة تبكي بعد خسارة 165 كيلوجراما من وزنها

txt

وفاة مأساوية .. رياضة الباركور تنهي حياة صبيا من ارتفاع شاهق بإسبانيا

كان كاي سيرفانس وصديق له على متن قارب صيد بالقرب من أباكو في جزر الباهاما عندما اكتشفوا الطبيعة في أعنف حالاتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تُظهر اللقطات التي تمت مشاركتها على صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، kaiowenfishinginc ، الهجوم بين السلحفاة والقرش عن قرب حيث تغرق سمكة القرش أسنانها في سلحفاة البحر من الخلف.


وفي ضربة حظ لا تصدق للسلحفاة ، دفعها هجومها إلى طريق زوج من الصيادين الجريئين المتحمسين للمساعدة، وقد شوهدت السلحفاة ذات القشرة الصلبة وهي تحاول يائسة الهروب من أسنان الوحش الحادة بالسباحة نحو قارب الصيد في محاولة لتحرير نفسها.

في مرحلة ما ، تقذف السلحفاة زعانفه الأمامية لدفع نفسه على القارب وسرعان ما يسحبه القرش مرة أخرى إلى الماء، وفي لقطة ما يمكن سماع أحد الرجال يقول: "احصل على السلحفاة ، خذ السلحفاة. علينا إنقاذ هذه السلحفاة".

txt

شاهد.. بركان شديد السخونة يثور بشكل مرعب في إندونيسيا

txt

بعد عرض Dior.. وكالات عالمية: مصر تتلألأ تحت سفح الأهرامات

وعندما يستدير القرش إلى اليسار ، تتمكن السلحفاة من التحرر وتطفو في الماء قبل أن يمسكها الصيادون وينقلونها إلى مكان أكثر أمانًا.

ويقول أحدهم :"'نحن الآن في مهمة إنقاذ السلاحف. كان قرش النمر ذاك يمسح ، يجلس على هذه السلحفاة المسكينة، ابتعدوا عن المكان وأطلقوا السلاحف البحرية مرة أخرى في الماء".

وأشاد المشاهدون بالصيادين لإنقاذهما السلحفاة وأذهلهم رؤية حركة صيد سمك القرش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

أقل سعر للذهب في مصر.. وعيار 14 يسجل 1220 جنيهًا

موضوعات متعلقة

مظهره مأساوي.. سيدة تبكي بعد خسارة 165 كيلوجراما من وزنها

وفاة مأساوية .. رياضة الباركور تنهي حياة صبيا من ارتفاع شاهق بإسبانيا

زواج مخالف .. الشرطة الهندية تتدخل لإيقاف حفل زفاف

شاهد.. بركان شديد السخونة يثور بشكل مرعب في إندونيسيا

بعد عرض Dior.. وكالات عالمية: مصر تتلألأ تحت سفح الأهرامات

على حافة الموت .. شجاعة أمريكي تنقذ طفلته في اللحظات الأخيرة

الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني

دولة تمنح لـ الموظفين الحق في العمل من المنزل.. بالقانون

ترشيحاتنا

الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان ضمن إستراتيجية الهيئة

ينطلق بعد قليل.. جامعة الدول العربية تدعم الصومال في محنته

128 ألف حالة أقل من 18 عاما.. ملامح قانون تجريم الزواج المبكر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

صافرات إنذار وإعلان طوارئ وتحذيرات.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ضابطة أردنية تدخل فى نوبة بكاء بعد إنقاذها مواطنا من الانتحار |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

بعد تعرضها للتنمر.. البلوجر إسراء أحمد تخضع لعملية تجميل

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ