صيادان ينقذان سلحفاة عاجزة من قرش مفترس

تمكن اثنان من الأبطال الشجاع من إنقاذ سلحفاة بحرية عاجزة من أن تكون الوجبة الشهية لـ سمك القرش النمر، فقد خطفا الاثنان بكل شجاعة السلحفاة الضخمة من بين فكي القرش الجائع.

صوّر الصيادون عملية إنقاذهم غير العادية لسلحفاة ضخمة الرأس ، والتي تم سحقها في جميع الاتجاهات من قبل قرش مفترس جائع يحاول التهامها بالكامل.

كان كاي سيرفانس وصديق له على متن قارب صيد بالقرب من أباكو في جزر الباهاما عندما اكتشفوا الطبيعة في أعنف حالاتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تُظهر اللقطات التي تمت مشاركتها على صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، kaiowenfishinginc ، الهجوم بين السلحفاة والقرش عن قرب حيث تغرق سمكة القرش أسنانها في سلحفاة البحر من الخلف.



وفي ضربة حظ لا تصدق للسلحفاة ، دفعها هجومها إلى طريق زوج من الصيادين الجريئين المتحمسين للمساعدة، وقد شوهدت السلحفاة ذات القشرة الصلبة وهي تحاول يائسة الهروب من أسنان الوحش الحادة بالسباحة نحو قارب الصيد في محاولة لتحرير نفسها.

في مرحلة ما ، تقذف السلحفاة زعانفه الأمامية لدفع نفسه على القارب وسرعان ما يسحبه القرش مرة أخرى إلى الماء، وفي لقطة ما يمكن سماع أحد الرجال يقول: "احصل على السلحفاة ، خذ السلحفاة. علينا إنقاذ هذه السلحفاة".

وعندما يستدير القرش إلى اليسار ، تتمكن السلحفاة من التحرر وتطفو في الماء قبل أن يمسكها الصيادون وينقلونها إلى مكان أكثر أمانًا.

ويقول أحدهم :"'نحن الآن في مهمة إنقاذ السلاحف. كان قرش النمر ذاك يمسح ، يجلس على هذه السلحفاة المسكينة، ابتعدوا عن المكان وأطلقوا السلاحف البحرية مرة أخرى في الماء".

وأشاد المشاهدون بالصيادين لإنقاذهما السلحفاة وأذهلهم رؤية حركة صيد سمك القرش.