نوستراداموس العصر الحديث يتنبأ بالفائز في كأس العالم.. تفاصيل

ينشغل محبو ومشجعو كرة القدم الآن بـ كأس العالم والتوقع بـ الفائز بهذه البطولة المقامة في قطر، ووسط تكهنات مشجعي الكرة بـ من الفائز، خرج "نوستراداموس الجديد" وهو المتنبئ بالعصر الحديث بـ نبوءاته.

حصل البرازيلي "آثوس سالومي" 36 عامًا، على لقب "نوستراداموس الجديد" بعد زعمه أنه دعا إلى العديد من الأحداث العالمية الكبرى، بما في ذلك انتشار فيروس كورونا Covid-19 ووفاة الملكة من بين أمور أخرى، مثل المنجم الفرنسي.

في هذا الصدد ، يشترك مع البرنامج التلفزيوني الأسطوري The Simpsons ، الذي نما سمعته للتنبؤ بالمستقبل بشكل مخيف، كان أحد الأشياء الصحيحة التي توقعها المسلسل هو فوز ألمانيا على البرازيل في كأس العالم 2014 والفوز بالبطولة في حلقة تم بثها قبل ثلاثة أشهر.

لكن قبل سنوات من ذلك، أشارت عائلة سمبسون إلى أن موطن أتوس قد فاز باللقب السادس، وهو ما يهدفون إلى تحقيقه في قطر.

ففي حديثه إلى صحيفة ديلي ستار سبورت ، قال آتوس: "في حلقة 2011 من The Simpsons ، يقرأ هومر سيمبسون مجلة تحتوي على ألغاز متقاطعة تم حلها وإحدى الجمل المكتوبة" البرازيل بطلة سداسية لكنها لم تذكر أنها ستفعل ذلك. أن تكون الألعاب في قطر ".



تسير البرازيل في الاتجاه الصحيح بعد فوزها بمجموعتها ، مع مواجهة كوريا الجنوبية في دور الستة عشر التالي. ومع ذلك ، لا يعتقد أتوس أن بلاده يمكن أن تحقق المجد هذه المرة.

فقد يتنبأ "آتوس" بأن البرازيل لن تفوز هذه المرة، قهو يعتقد أنهم يمكن أن يكونوا في النهائي، فيقول: "تحليل الكابالا حسب عام الألعاب 2022 وتاريخ البدء وحروف أسماء الدول التي ستلعب ، يمكننا أن نجد في النهائي الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا".

وأكد أتوس: "يمكننا ان نرى الخلاف على الكأس بين ارض التانجو (الارجنتين) ودولة وسط أوروبا (فرنسا)".