أقوى انفجار شمسي يضرب الأرض.. والعلماء يفسرونه

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كان العلماء يدرسون انفجارًا للطاقة مدته 50 ثانية من أكثر من مليار سنة ضوئية يمكن أن يغير فهمنا لكيفية حياة النجوم وموتها.

في ديسمبر 2021 ، ضرب انفجار هائل للطاقة الغلاف الجوي للأرض، وكان مصدره انفجار أشعة جاما وهو أحد أقوى الانفجارات في الكون، ولكن ليس فقط أي انفجار لأشعة جاما.

قال أحد العلماء في ذلك الوقت إن الحدث المسمى GRB 211211A ، لا يشبه أي شيء آخر رأيناه من قبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم اكتشاف الحدث في ديسمبر 2021 بواسطة مرصد نيل جيريلز سويفت التابع لناسا وتلسكوب فيرمي لأشعة جاما الفضائي، وكان انفجار أشعة جاما أطول بكثير من المتوسط​​، ما قد يشير عادةً إلى أنه نتج عن انهيار نجم ضخم إلى مستعر أعظم.

تشرح دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة العلمية Nature أن الموجة الهائلة من الطاقة جاءت من كيلونوفا، وهذه الأحداث الكونية النادرة نسبيًا والتي تستمر عادةً أقل من دقيقة، هي نتيجة تصادم بين نجمين نيوترونيين فائق الكثافة، أنها تنتج عناصر أثقل مثل الذهب والبلاتين.



وقال الدكتور مات نيكول، الأستاذ المساعد بجامعة برمنجهام ، في بيان: "وجدنا أن هذا الحدث الواحد أنتج حوالي 1000 ضعف كتلة الأرض في عناصر ثقيلة جدًا، وهذا يدعم فكرة أن هذه الكيلونوفا هي المصانع الرئيسية للذهب في الكون".

قال الدكتور بنجامين جومبيرتز، الأستاذ المساعد في جامعة برمنجهام: "كان حدثًا رائعًا.. لا نتوقع أن تستمر عمليات الاندماج أكثر من ثانيتين. بطريقة ما ، قامت هذه الطائرة بتشغيل طائرة لمدة دقيقة كاملة تقريبًا، من الممكن أن يفسر هذا السلوك بوجود نجم نيوتروني طويل الأمد ، لكن لا يمكننا استبعاد أن ما رأيناه كان نجمًا نيوترونيًا تمزقه ثقب أسود".



وقالت جيليان راستينجاد، طالبة الدكتوراه في قسم الفيزياء والفلك بجامعة نورث وسترن التي قادت البحث ، في بيان: "يمثل هذا الحدث نقلة نوعية مثيرة لعلم فلك انفجار أشعة جاما".

وأضافت: "هذا الحدث لا يشبه أي شيء آخر رأيناه من قبل من انفجار طويل لأشعة جاما، أشعة جاما الخاصة به تشبه تلك الناتجة عن رشقات نارية ناتجة عن انهيار النجوم الضخمة".