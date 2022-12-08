بالأزرق والموڤ.. سيدة ترسم وشما في مقل عينيها وتصاب بالعمى بأيرلندا

تجاهلت أم لخمسة أطفال نصيحة ابنتها بعدم رسم مقل عينيها بالوشم بسبب العمى المحتمل، والآن تفقد بصرها.





اعجبت الشابة "أنايا بيترسون"، طالبة الحقوق، بـ عارضة الأزياء الأسترالية أمبر لوك ، التي رسمت مقل عينيها باللون الأزرق الزاهي وأصبحت أعمى لمدة ثلاثة أسابيع بعد ذلك، وعلى الرغم من استعادة لوك لرؤيتها ، يبدو أن بيترسون البالغة من العمر 32 عامًا قد تفقد بصرها إلى الأبد.





قالت الشابة:"كنت سأحصل على وشم للعين في البداية ، لأنني اعتقدت أنه إذا أصبت بالعمى ، على الأقل لدي العين الأخرى، ولكن حذرتها طفلتها من الانصياع إلى هذه الفكرة".





والآن تتمنى لو أنها استمعت إلى طفلها الحكيم البالغ من العمر 7 سنوات، تركت المرأة المقيمة في بلفاست بأيرلندا الشمالية المستشفى بسبب تعديل مقلة العين بعد رد فعل محتمل على الحبر ، وتدعي الآن أنها معرضة لخطر الإصابة بإعتام عدسة العين.





"لم استطع الرؤية 20/20 بعد الآن، من مسافة بعيدة ، لا أستطيع رؤية الملامح على الوجوه"، واضافت: "إذا لم يكن لدي وشم مقل عيني ،فلن أواجه هذه المشكلة. حتى اليوم استيقظت مع المزيد من العوائم في عيني. وهذا أمر خطير ".