في أوضة الفئران.. سيدة تترك طفلها في منزل مع 300 فأر

ألقي القبض على امرأة من فلوريدا بعد أن عثر نواب العمدة على طفل صغير في منزلها محاطًا بأكثر من 300 جرذ وحشرات أخرى تعيش في ظروف مثيرة للاشمئزاز.

قال نواب عمدة مقاطعة سيتروس إنهم استجابوا لأول مرة لمنزل شانون ماري مورجان في بيفرلي هيلز للتحقيق في شكوى قسوة على الحيوانات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بمجرد وصولهم إلى مكان الحادث ، قال النواب إنهم على الفور غمرتهم رائحة الأمونيا ووجدوا تراكمًا' من الفضلات والقمامة والطعام الفاسد،مما تسبب في انتشار الذباب والصراصير.



وعثر النواب في وقت لاحق على زواحف وقوارض وأقفاص ، وكذلك قطط تتجول بحرية تطارد جحافل القوارض ، قبل أن تعثر على الطفل الصغير في غرفة نوم مغطاة بالقمامة.

تواجه مورجان ، 38 عامًا ، الآن 12 تهمة تتعلق بالقسوة على الحيوانات وإهمال الأطفال، ويتم حجزها بسند 26000 دولار حيث يعمل ضباط مراقبة الحيوانات على تطهير المنزل.



وتظهر مقاطع الفيديو والصور من مكان الحادث عشرات الفئران في أقفاص تتسلق الجدران وتتجول بحرية في أرجاء المنزل، وتقول السلطات إنها عثرت أيضًا على العديد من الزواحف الصغيرة في أقفاص وأحواض مائية ، بما في ذلك ثعبان كبير.

كانت إحدى الغرف موطنًا لـ 50 جرذًا ، مع أكثر من 300 جرذان يركضون بحرية، في حين أن غرفة النوم الثانية كانت موطنًا لنمس في قفص مليء بالبراز وكلب تم العثور عليه داخل قفص تقول السلطات إنه صغير جدًا تمامًا.

تم العثور أخيرًا على الطفل الصغير في غرفة نوم ثالثة تقول السلطات إنها كانت مليئة بالقمامة ، حيث كانت حتى المرتبة مغطاة بالصراصير بينما كانت الأرض ملطخة بالدماء حيث قتلت إحدى القطط فأرًا.