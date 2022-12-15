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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحبة الإطلالات المثيرة.. طابور عرسان لـ ملكة جمال كرواتيا

صدى البلد

تلقت ملكة جمال كرواتيا السابقة "إيفانا نول" الكثير من عروض الزواج ورسائل من لاعبين يطلبون الالتقاء  بها في كأس العالم.

حققت الجميلة البالغة من العمر 26 عامًا شهرة عالمية خلال بطولة كأس العالم في قطر، وجذبت نول المعجبين، ليضم حسابها الآن 2.8 مليون متابع على إنستجرام ، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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فقد لفتت لانتباه طوال البطولة بسبب ملابسها التي لا تتوافق مع قواعد الملابس المحافظة التي وضعتها قطر، والآن كشفت الطفلة المولودة في ألمانيا أن بعض الرسائل التي تلقتها من أشخاص خلال كأس العالم كانت من لاعبي كرة قدم يلعبون في البطولة ويطلبون اللقاء بها.


وأضافت في حديثها إلى الديلي ميل:"أنا أستمتع فقط مع الجميع. أعتقد أن الناس مثلي لأنني حسن المظهر، لست مهتمًا بلقاء أي شخص هنا، هدفي هو جعل الناس يبتسمون ، هذا كل شيء، يحبني المشجعون الذين ألتقي بهم في كل مكان، ولكن عندما أذهب إلى المباريات الآن ، لن يجلس أصدقائي معي ويبتعدوا إلى مقاعد أخرى بسبب الكاميرات".

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بعد خروج كرواتيا من الأرجنتين ، نشرت هذه الرسالة على  الانستجرام: "في بعض الأحيان نلعب بشكل رائع ، وأحيانًا ليس جيدًا ، وأحيانًا في الدور نصف النهائي لدينا حكم سيئ مثل البارحة لإعطاء ركلة جزاء مقابل لا شيء وفقدان فرصة الحصول على كأس العالم".

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