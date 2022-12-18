خناقة عنيفة.. جماهير تعتدي بالضرب على لاعب خلال مباراة في أستراليا

توقفت مباراة ديربي ملبورن في أستراليا بعد إصابة لاعب بوحشية في رأسه بدلو مليء بالرمل، ألقاه أحد المشجعين خلال اقتحام أرض الملعب.



انفجرت الأزمة في الدقيقة 22 من مباراة الدوري الأسترالي بين ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري عندما اقتحمت جماهير الأخير أرض الملعب.





تم إلقاء العديد من الأشياء بما في ذلك شماريخ مشتعلة، قبل إطلاق دلو رملي، يستخدم لإخماد الألعاب النارية، على حارس مرمى ملبورن سيتي توم جلوفر، وطال الهجوم أيضا الحكم اليكس كينج.



وأصيب جلوفر، بجرح شديد في الرأس وتلقى العلاج الطبي في غرفة خلع الملابس للاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ.

وأظهرت اللقطات قبل نزول المشجعين إلى أرض الملعب، جلوفر وهو يطلق شعلة هبطت في منطقة جزاءه على الجماهير، وتردد أن هذا هو سبب اقتحام الملعب والهجوم المشين على حارس المرمى.





جاءت المشاهد المثيرة للشغف في عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات المخطط لها في جميع مباريات الدوري الأسترالي بعد إعلان هذاالأسبوع عن توقيع دوريات المحترفين الأسترالية على صفقة لاستضافة نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات في سيدني على مدارالسنوات الثلاث المقبلة.