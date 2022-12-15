مبروك يا خالتي.. مشجع خليجي يهنئ عائلة ميسي في المدرجات|فيديو

شهدت مدرجات وملاعب كأس العالم في قطر الكثير من المواقف الإنسانية ودموع الخسارة وضحكات الفرح، وكذلك المواقف الساخرة والمضحكة التي يصدرها المشجعين من مختلف الجنسيات، وكان من بينهم مشجع يقترب من عائلة ميسي في المدرجات ويهنئهم بـ الفوز.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من لـ شاب خليجي من قلب مدرجات مباراة الارجنتين وكرواتيا، وهو يعبر عن سعادته بـ فوز الأرجنتين على كرواتيا وصعودها لـ الدور النهائي.

ففي مقطع الفيديو يظهر شاب خليجي في مدرج الأرجنتين، بعد نهاية المباراة وهو يهنئ والدة ميسي بـ فوز منتخب بلاده، وهو يقول لها:" ألف مبروك يا خالتي يا زين ما ربيتي والله يا خالتي".

وأكمل المشجع:"حبيب تياجو بابا بيسلم عليك أهوه، أيوة تياجو حبيبي مبروك لـ بابا، مبروك مبروك.. مبروك يا أم تياجو... أحلى عيلة والله.. أحلى عيلة".