عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مبروك يا خالتي.. مشجع خليجي يهنئ عائلة ميسي في المدرجات|فيديو

صدى البلد

شهدت مدرجات وملاعب كأس العالم في قطر الكثير من المواقف الإنسانية ودموع الخسارة وضحكات الفرح، وكذلك المواقف الساخرة والمضحكة التي يصدرها المشجعين من مختلف الجنسيات، وكان من بينهم مشجع يقترب من عائلة ميسي في المدرجات ويهنئهم بـ الفوز.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من لـ شاب خليجي  من قلب مدرجات مباراة الارجنتين وكرواتيا، وهو يعبر عن سعادته بـ فوز الأرجنتين على كرواتيا وصعودها لـ الدور النهائي.

txt

القبض على قرد مجرم بـ تهمة السرقة والترهيب في البرازيل

txt

سخرت من صلاة الطلاب المسلمين.. قرار عاجل ضد مدرسة أمريكية

ففي مقطع الفيديو يظهر شاب خليجي في مدرج الأرجنتين، بعد نهاية المباراة وهو يهنئ والدة ميسي بـ فوز منتخب بلاده، وهو يقول لها:" ألف مبروك يا خالتي يا زين ما ربيتي والله يا خالتي".

وأكمل المشجع:"حبيب تياجو بابا بيسلم عليك أهوه، أيوة تياجو حبيبي مبروك لـ بابا، مبروك مبروك.. مبروك يا أم تياجو... أحلى عيلة والله.. أحلى عيلة".

txt

القبض على قرد مجرم بـ تهمة السرقة والترهيب في البرازيل

txt

سخرت من صلاة الطلاب المسلمين.. قرار عاجل ضد مدرسة أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

موضوعات متعلقة

لحظة اكتشاف غواص لـ سحر في قاع البحار.. فيديو

طالب ياباني يبهر الحضور بـ إلقاء قصيدة شعر لـ نزار قباني| شاهد

القبض على قرد مجرم بـ تهمة السرقة والترهيب في البرازيل

سخرت من صلاة الطلاب المسلمين.. قرار عاجل ضد مدرسة أمريكية

أخرج مسدسه وأطلق رصاصة.. خلاف ينتهي بحادثة بشعة تهز لبنان

سقطت متوسلة إليه.. عريس يترك زوجته في حفل الزفاف ويرحل

اختفاء سيدة أمريكية.. اشتبكت هي وزوجها مع سمكة قرش أثناء الغطس

بشجاعة وبطولة.. تلميذ يضحي بحياته لإنقاذ أطفال من حادث أليم

ترشيحاتنا

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى منذ 41 عامًا

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

البنتاجون يكشف تفاصيل لقاء أوستن مع الرئيس السيسي في واشنطن

أصلي الفجر قبل الشروق بوقت بسيط فهل ضاع وقته؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ