هتراسل أي حد على WhatsApp من غير رقم موبايله.. ميزة ثورية جديدة

يعتبر تطبيق "واتس آب" هو المفضل لدى ملايين الأشخاص حول العالم، لذلك تستمر شركة "ميتا" الأم، في التطوير من إمكانياته؛ لتقديم أفضل خدمة للمستخدم تضمن له البقاء في الصدارة.

وفقا لتقرير "ديلي ميل" البريطانية يعمل التطبيق المملوك لـ Meta على تطوير قدرة جديدة لم تكن متاحة من قبل في التطبيق الذي يعتمد اعتمادا كليا على أرقام الهواتف الذكية، لكن مع التحديث الجديد ستتغير بالكامل طريقة التواصل عليه، لن تكون في حاجة إلى معرفة رقم هاتف الشخص، يكفي أن تعرف الـ Username أو اسم المستخدم فقط.

WhatsApp

تسمح هذه الإضافة الثورية للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم، وجاء في منشور WABetaInfo "ستتاح لمستخدمي WhatsApp الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، بدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال ، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر للتواصل من خلاله"

اكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp beta ونسخة البيتا تعني النسخة التجريبية الجديدة التي تحمل رقم كودي Android 2.23.11.15 الخاصة بنظام تشغيل الأندرويد.

وجاء في منشور WABetaInfo "على الرغم من أن هذه الميزة قيد التطوير الآن وليست مرئية حتى الآن، إلا أن لدينا لمحة سريعة لمشاركتها مع لقطة شاشة مميزة"، تُظهر لقطة الشاشة خيارًا لإضافة اسم مستخدم خاص بالشخص يكون معرف شخصي له يميزه، الاسم سيكون في صفحة الملف الشخصي داخل إعدادات التطبيق.

ومع ذلك ، لا تزال التفاصيل الإضافية حول كيفية عمل اسم المستخدم وكيفية التواصل بين الأشخاص غير واضحة، أوضح WABetaInfo: "نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ، فمن السابق لأوانه فهم كيفية عمل أسماء المستخدمين على WhatsApp".

قد تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين التواصل مع الشركات دون الإفصاح عن أرقام هواتفهم ، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولاً ، مما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.

ولم يؤكد WhatsApp أو ينفي هذه المعلومات التي سرعان ما انتشرت على كل منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التقنية المتخصصة، لكن عبر عدد كبير من مستخدمي واتساب عن سعادتهم بهذه الشائعات وحماسهم لاستخدام هذه الميزة التي تجعل من واتساب تطبيق أكثر شمولا.