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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة .. اعرف إزاي تعمل Edit لرسائل تطبيق واتس آب

WhatsApp
WhatsApp

لا يتوقف تطبيق  واتس آب  عن إعلان ميزات جديدة، فبعد طرح مؤخرا إمكانية الحذف التلقائي للرسائل بعد فترة معينة، وميزة المجموعات التي تتلاشى بعد فترة زمنية يتم تحديدها، الآن تطلق ميزة إعادة تحرير الرسائل.

وفقا لتقرير موقع gizchina بدأ تطبيق  WhatsApp  المملوك لشركة "ميتا" Meta بإطلاق ميزة القدرة على إعادة تحرير الرسائل، وهي الخاصية التي سبق وطلبها عدد كبير من المستخدمين والبعض كان في انتظارها بفارغ الصبر.

WhatsApp 

لم تخذل ميتا مستخدمي تطبيق الدردشة الفورية الأشهر في العالم حيث أعلنت الشركة اليوم رسميًا عن تفعيلها ميزة إعادة تحرير الرسائل على WhatsApp من خلال منشور على المدونة الرسمية لها.

كيف تعدل الرسائل على الواتس آب؟

يعد تحرير الرسائل على WhatsApp ميزة جديدة تجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة ومرونة لأنه سيكون من السهل تصحيح الأخطاء المطبعية بدلا من إلغاء الرسالة بالكامل وإعادة كتابتها من أول وجديد. لتحرير رسالة ، اتبع الخطوات التالية:

افتح محادثة WhatsApp التي تحتوي على الرسالة التي تريد إعادة صياغتها.

اضغط لفترة طويلة على الرسالة

حدد خيار edit "تحرير".

قم بإجراء التغييرات اللازمة على الرسالة.

انقر على "Done"، اي "تم"

سيتم إرسال الرسالة الجديدة بعد إعادة الصياغة إلى جميع المشاركين في المحادثة، ولكن الرسالة ستظهر أنها معاد صياغتها وتم إدخال تعديلات عليها من خلال كلمة Edited التي ستظهر لباقي المستخدمين، حتى يعرف الجميع أنك أجريت تغييرات. بالرغم من الميزة الرائعة الجديدة غلا أن بها مشكلة واحدة قد تكون مؤرقة بالنسبة للبعض، يمكنك إعادة تحرير رسالة قمت بإرسالها في غضون 15 دقيقة،  بعد 15 دقيقة ، سيتم قفل الرسالة ولا يمكن تحريرها.

واتس اب تطبيق WhatsApp ميتا Meta

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