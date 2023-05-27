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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ.. ساعد العلماء فى تفسيرها

الأرض تستقبل رسالة
الأرض تستقبل رسالة غريبة من المريخ

تلقت الأرض رسالة غريبة من كوكب المريخ مؤخرًا، وهي لغز ترغب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في حله، ومعرفة محتواه.

تم إرسال رسالة غريبة وهمية من مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تدور حول المريخ، حيث كانت الرسالة مشفرة وتلقتها جميع أجهزة الإرسال الفضائية في جميع أنحاء العالم.

التقطت أجهزة استقبال الراديو على الأرض الرسالة، حيث اجتمعت أعداد من علماء الفلك والهاوين للعمل على فك تشفيرها.

 

لماذا كل هذا؟

يسمى المشروع A Sign in Space، تم إنشاؤه بواسطة العالمة الباحثة عن ذكاء خارج الأرض (SETI) «دانييلا دي بولس».


تقول دو بوليس: "على مدار التاريخ، بحثت البشرية عن معنى في ظواهر قوية وتحولية، إن تلقي رسالة من حضارة خارج كوكب الأرض سيكون تجربة تحويلية عميقة للبشرية جمعاء."

 

كيف تعمل؟

أرسل ExoMars Orbiter الرسالة المشفرة في وقت مبكر يوم 25 مايو.

مثل إشارة غريبة نظرية، تم التقاط الرسالة المرسلة ضمن مشروع A Sign in Space من قبل العديد من مراصد علم الفلك الراديوي حول العالم.

بعد الإرسال، ستقوم 3 فرق مشاركة في المشروع بمعالجة الإشارة وإتاحتها للجمهور لفك التشفير.

الفكرة هي إشراك التخصصات الأخرى في عملية فك التشفير، وفقًا لعالم مشروع Allen Telescope Array الدكتور «وائل فرح».

يتعلق الأمر بجلب المعرفة الثقافية والفلسفية إلى الطاولة التي قد لا يمتلكها علماء الفلك وغيرهم من العلماء.

كيف تشارك في المشروع لفك تشفير الرسالة؟
يقول موقع SETI إنه يمكنك إرسال أي بيانات علمية، أفكار، رسومات ، واعتقادات كتفسير للرسالة.

سيتم نشر المساهمات على موقع المشروع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

يوجد أيضًا خادم Discord تم إعداده للأشخاص الذين يعملون على فك تشفير الرسالة.

وبعد ذلك ستعقد مناقشات عامة على تطبيق Zoom، مما يمنح المشاركين الفرصة "للنظر في الآثار المجتمعية للكشف عن إشارة من حضارة خارج كوكب الأرض".

لكن الأمر لا يتعلق فقط بتكسير الكود
سواء كنت تحاول فك تشفير الرسالة أم لا، فإن مشروع Sign in Space يدور حول تشجيع الأشخاص على استكشاف إجابات لعدد من الأسئلة المهمة.

مثل؛ كيف هو الشعور إذا اتصل بنا كائن أو شكل من أشكال الحياة خارج كوكب الأرض؟، وكيف يجب ان نرد؟.

يتلخص المشروع في "الخوض في عالم المجهول، وتوسيع فهمنا الجماعي للكون ومكاننا فيه". 

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