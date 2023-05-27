وزيري: الكشف الآثري الجديد في سقارة قادنا إلى أجمل تمثال

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن كشف آثري جديد في منطقة سقارة لورشة تحنيط آدمية وحيوانية والتى اكتشفت على يد البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

سرد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز اكتشافات سقارة من توابيت وخبايا آثرية عرضت في كثير من المتاحف الآثرية .

لفت وزيري خلال كلمه له في الكشف الآثري بسقارة اليوم ، ان الاكتشاف الاثري الجديد بدأ مؤشرات اكتشافه في أغسطس ٢٠٢٢ وجدنا بئر واعاقنا سور لبن ، وكان الموقع الجديد بدأنا العمل به في ١ _٩_٢٠٢٢ ، ووفقنا بايجاد ورشتين كبار واحدة آدمية وآخري تحنيط حيوانية. اعلن عن إكتشاف داخل الورشتين سراير ومواد وأدوات تحنيط ، موضحا أنه أثناء أعمال الحفائر وجدنا مقبرة لشخص يدعي مي حسيت با من ٤٤٠٠ سنه تقريبا حصد القاب كثيرة منها المسؤول القانوني عن شق الترع والقنوات و كاهن للاله ماعت وحورس. ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان المقبرة نقوشها عن الحياة الدينية والدونياوية وذبح الأضاحي والحفل الموسيقي ، حيث انها عبارة عن مدخل و صاله مستعرضة .استكمل قائلا : وجدنا مقبرة اخري لشخص يدعي " من منخمن رع" للأسرة ال ١٨ ، قادنا الي أجمل تمثال هو تمثال له وهى فترة للملك تحتمس الثالث والرابع.