رئيس البارالمبية يشيد بمستوى منتخب الخماسى ويعقد اجتماعا مع لاعبى رفع الأثقال

عقد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية اجتماعا مع منتخب رفع الأثقال الذى يستعد لبطولة العالم التى ستقام فى القاهره خلال الفتره القادمه بمركز المنتخبات القومية بالمعادى وذلك بحضور كلا من جورج مورينو رئيس لجنة رفع الاثقال وساندرا عضو اللجنه باللجنة الباراليمبية الدولية والكابتن عماد رمضان امين صندوق اللجنة البارالمبية ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضه

والكابتن سعيد حسب الله مدير عام الطب النفسى . د. أحمد الشافعى بالوزارة

والدكتوره هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة.



وتحدث عن أهمية بطولة العالم التى ستقام فى مصر وضرورة بذل الجهد لتحقيق نتائج وارقام تسعد الشعب المصرى واستمع إلى جميع اللاعبين والجهاز الفنى لإزالة اى صعوبات تواجههم قبل انطلاق الحدث العالمى .



فيما أثنى جورج مورينيو رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية بمستوى اللاعبين المصريين وتمنى لهم المزيد من تحقيق الإنجازات وكسر الارقام تمهيدا لتحقيق. الإنجازات الأكبر فى الدورة البارالمبية التى ستقام فى باريس 2024 .

واستمرارا للجولات الموسعه التى يقوم بها رئيس اللجنه البارالمبية للفرق والمنتخبات التى تستعد للمشاركه فى البطولات الدولية والعالمية القادمة، تفقد رئيس البارالمبية صباح اليوم تدريب منتخب مصر للخماسي الحديث باستاد القاهرة الدولى وذلك بحضور ممدوح ولسن المدير الفني ومحمود حوكه مدرب الجري و احمد خالد يحي مدرب سلاح الشيش واداري المنتخب احمد محمدين ابو النصر وقد أشاد بالروح المعنويه للفريق وحثهم علي الفوز في بطولة العالم القادمه في أغسطس ٢٠٢٣ والمقامه في انجلترا ورفع علم مصر أمام العالم.



وشاهد تدريبات سلاح الشيش والمبارزه بين اللاعبين وأيضا تدريب الليزر -رن وهو عباره عن جري مسافة ٣٠٠متر مع توجيه خمس ضربات بالطبنجه الليزر في اقل فتره زمنيه وتوجه بالشكر لكل الجهاز الفني والاداري علي هذا المجهود وتمنى مزيد من النجاحات المحليه والدولية.



كما أشاد بمجهود اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء المجلس لما قدموه من دعم كامل لذوي الاعاقة ووصولهم للمستوي العالمي

كما أشار إلى الدعم الكامل لنشر اللعبة والعمل على توسيع قاعدة اللاعبين.