قالت وزارة الدفاع الروسية في تحديث يومي ، السبت ، إن أوكرانيا فقدت أكثر من 260 من العسكريين في القتال مع القوات الروسية خلال يوم بالقرب من مدينة دونيتسك الشرقية في اليوم الماضي.



وأضاف الجيش الروسي "في اتجاه دونيتسك ، تم القضاء على أكثر من 260 جنديًا أوكرانيًا ... من خلال الضربات التي نفذتها العمليات الجوية والتكتيكية وطيران الجيش والمدفعية وفي قتال مع وحدات من مجموعة' الجنوب 'من القوات المسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية "

كما دمرت القوات الروسية عربتين مصفحتين ، مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Gvozdika ومدفعان من عيار 122 ملم D-30 ، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة بالقرب من مدينة أفدييفكا شمال دونيتسك.



وخلال الفترة نفسها، أصابت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز Storm Shadow كروز ، و 19 صاروخًا موجهًا بعيد المدى من نوع HIMARS ، وصاروخين مضادين للإشعاع من نوع HARM ، و 12 طائرة بدون طيار مقاتلة.