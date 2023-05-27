روسيا: مستوى تورط الغرب في الصراع الأوكراني يزداد كل يوم

أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أن موسكو ستحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من ازدياد مؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "من الواضح أن درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية آخذة بالازدياد يومًا بعد يوم، وبالرغم من أن هذه المشاركة يمكن أن تطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تغير الموازين بشكل جذري، ولن تؤثر على سير عملياتنا".

ولفت إلى أن "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن "روسيا ستعمل على تأمين جميع مصالحها".

وتعليقًا على سؤال حول حدود تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "إن حدود تدخل الغرب وتصعيده للصراع يجب أن تحدده عقول وضمائر الغرب الجماعي، إلا أنه لا حياة لمن تنادي".