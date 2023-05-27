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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء : خطة لإقامة حفلات خلال الفترة المقبلة ومهرجان ثقافي بنويبع

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منطقة السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع اليوم.

وحرص "المحافظ" على توجيه الشكر للقائمين على إقامة الداون تاون وتحويل المنطقة إلى مزار للسائحين ومتنفس لكل الموجودين بالمدينة.

كما أكد "المحافظ" في تصريحات لـ"صدى البلد": أن هناك خطة لوجود مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، كما أوصي خالد فودة اللواء سمير طه المسئول عن عدد مشروعات التطوير في نويبع بضرورة وجود مهرجان ثقافي فني بالمدينة خلال الأشهر القادمة.

أما بالنسبة للترويج للسياحة في المدينة قال:" بجانب الحفلات هناك تسهيلات لتصوير الأفلام بالمدينة لاظهار جهود كل من في المدينة والترويخ للمدينة لانها ساحرة ولها طبيعة خاصة.

وتستعد مدينة نوبيع لافتتاح المرحلة الثانية من التطوير والتنمية المستدامة في يوم السبت الموافق ٢٧ من مايو ٢٠٢٣ ،  والتي بدأت منذ عام ٢٠١٩ وعقب جائحة كورونا.

يتزامن افتتاح المشروع مع خطة طموحة للتنمية التي تقوم بها الدولة  لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب.

وتتضمن الاحتفالية العروض الفنية والموسيقية ومن المخطط البدء فى إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات بحضور نجوم الوطن العربي الذين يقدمون باقة متنوعة من الأغاني والعروض التي يستمتع بها السائحون مع بداية موسم الشتاء بباقة من اكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتي نوبيع وطابا مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.

ويعد هذا الافتتاح إضافة كبيرة في تنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع وتحتوي على مناطق عامة وحدائق لخدمة سكان المدينة وزوراها والسائحون  و٣٤ نشاط خدمي، إضافة إلى مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة أسبوعية وتم تطبيق أعلى معايير التصميمات للتمسك بالهوية الطبيعية في ظل المقومات الطبيعية المحيطة بالمنطقة.

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