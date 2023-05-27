من يسيطر على منطقة آسيا؟.. الصين أم اليابان| كيسنجر يجيب

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، إنه يعتقد أن اليابان قد تصنع أسلحة دمار شامل في السنوات القادمة.

وعندما يتعلق الأمر بتوزيع السلطة في آسيا، أشار كيسنجر إلى أنه يعتقد أن ما تسعى إليه الصين هو الأمن وليس الهيمنة العالمية. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي الوقت نفسه، يعتقد كيسنجر، أن الصين تأمل في أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة. وأضاف، إن بكين قد تحتل مثل هذا الموقف القوي، وهو أمر يتعين على الهند واليابان أخذه بعين الاعتبار مع تطور الوضع.

وتابع، "رداً على ذلك، قد تطور اليابان أسلحة دمار شامل. وقد يحدث هذا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات أو سبع سنوات".

ويحتفل كيسنجر بعيد ميلاده المائة اليوم السبت. كما أنه المسؤول الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي شغل منصب وزير الخارجية ومساعد الأمن القومي للرئيس في نفس الوقت. ويتمسك كيسنجر بالواقعية والبراغماتية في السياسة الخارجية، ويعتبر أستاذًا في الدبلوماسية الأمريكية، ولعب دورًا مهمًا في صياغة السياسات الخارجية في العديد من الاتجاهات في الولايات المتحدة في السبعينيات.