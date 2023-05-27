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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

لجنة تحكيم المسابقة
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان كان

بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد مرور النجوم وأبطال الأفلام ولجان التحكيم على السجادة الحمراء لالتقاط الصور في اللحظات الأخيرة قبل إسدال الستار على النسخة 76 من أقدم مهرجان فني عالمي.

 

 

حرص المخرج كوينتين تارانتينو على التواجد على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، قبل صعوده على المسرح الليلة لتسليم إحدى الجوائز. 

 

يتمتع تارانتينو بمكانة عالية في هوليوود وبالمهرجانات العالمية بأفلامه الحائزة على الجوائز، وتوافد على السجادة الحمراء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وأبطال الأفلام المتنافسة، وحرصوا على الحضور في مجموعات. 

 

سحرت النجمة الأمريكية جين فوندا الجميع بإطلالتها السمراء الأنيقة على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، الليلة، بعد الانتهاء من حضور ندوة تكريمها في اللحظات الأخيرة للحدث. 

وظهر أيضا على السجادة الحمراء نيكولاج كوستر بطل سلسلة Game of Thrones، وأبطال فيلم The Zone of Interest حضروا جميعا في وقت واحد على السجادة الحمراء للاحتفاء بعملهم المتوقع أن يحصل على السعفة الذهبية. 

فاز فيلم The Zone of Interest للمخرج الإنجليزي جوناثان جليزر، بجائزة لجنة النقاد الدولية “الفيبريسي”، قبل ساعات من انتهاء فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي. 

فيلم The Zone of Interest تدور أحداثه حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز الذي ارتكب داخله الألمان جرائم عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد الأعمال المرشحة بقوة للحصول على السعفة الذهبية هذا العام. 

 

لمشاهدة الجائزة من هنا

 

 

تسدل النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم. 

 

يتنافس على جائزة السعفة الذهبية وهي أعلى تكريم يمنحه كان للأفلام كل عام، 21 فيلما و21 صانع سينما قدموا جميعا أفضل ما عندهم من أجل المنافسة في أقدم وأعرق مهرجان فني عالم. 

أعلنت خلال اليومين الماضيين جوائز مسابقتي نظرة ما، وأسبوع النقاد، وهو تقليد معروف في مهرجان كان بالإعلان عن جوائز المسابقات تباعا، حتى تكشف عن جوائز المسابقة الرسمية في حفل الختام. 

 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة. 

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