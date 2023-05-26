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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مهرجان كان يختتم فعاليات النسخة 76 بتوزيع الجوائز على الفائزين

نجوم مهرجان كان
نجوم مهرجان كان

تختتم فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، مساء السبت، بعدما استمرت منذ انطلاقها منذ يوم 16 الشهر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

 

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم السينما والفن في العالم، وعلى رأسهم توم هانكس، مادس ميكيلسن، سكارليت جوهانسون، أدريان برودي، جوني ديب، جود لو، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو وغيرهم. 

 

كما شهد مهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي في أحداث على هامش فعالياته منها حفلات خاصة نظمتها إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والجونة، وماركات وعروض أزياء عالمية. 

 

من أبرز النجمات اللاتي تألقن على السجادة الحمراء لمهرجان كان، نادين نسيب نجيم، منى زكي، مايا دياب، ويسرا، لجين عمران، وظهرت أيضا أمينة خليل في صور على هامش المهرجان عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

 

يتنافس على السعفة الذهبية عدد كبير من الأفلام القوية هذا العام، وشهد مهرجان كان عرض العديد من الأعمال المنتظر طرحها في السينمات، وستكون علامات قوية في الموسم السينمائي الحالي. 

 

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فيلم عيسى يفوز بجائزة رايل الذهبية في مهرجان كان السينمائي

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جينيفر لورانس تتألق بالأحمر قبل عرض فيلمها في مهرجان كان

 

وضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2022، وشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من  193 ناقداً من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope.

 

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم جنائن معلقة لأحمد ياسين الدراجي (العراق).
أفضل ممثل آدم بسة عن فيلم حرقة (تونس).
أفضل ممثلة  لبنى أزابال عن فيلم القفطان الأزرق (المغرب).
أفضل مخرج يوسف الشابي عن فيلم أشكال (تونس).
أفضل سيناريو مريم توزاني ونبيل عيوش عن فيلم القفطان الأزرق (المغرب).
أفضل تصوير سينمائي فيرجيني سورج Virginie Surdej عن فيلم القفطان الأزرق (بولندا).
أفضل مونتاج فالنتين فيرون Valentin Féron  عن فيلم أشكال.
أفضل فيلم وثائقي اليد الخضراء لجومانة مناع (فلسطين).
أفضل موسيقى تصويرية أمين بوحافة عن فيلم تحت الشجرة (تونس).

 

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