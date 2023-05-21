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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

منها القفطان الأزرق .. تعرف على جوائز النقاد للأفلام العربية من مهرجان كان السينمائي

صدى البلد

ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2022، وشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من  193 ناقداً من 72 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope.


 

تشهد النسخة السابعة من الجوائز إضافة ثلاثة تصنيفات جديدة وهي أفضل مونتاج، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى تصويرية، إلى جانب التصنيفات الرئيسية التي تضمها الجائزة وهي أفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل مخرج، وأفضل مؤلف، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

 

 

قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم جنائن معلقة لأحمد ياسين الدراجي (العراق).
أفضل ممثل آدم بسة عن فيلم حرقة (تونس).
أفضل ممثلة  لبنى أزابال عن فيلم القفطان الأزرق (المغرب).
أفضل مخرج يوسف الشابي عن فيلم أشكال (تونس).
أفضل سيناريو مريم توزاني ونبيل عيوش عن فيلم القفطان الأزرق (المغرب).
أفضل تصوير سينمائي فيرجيني سورج Virginie Surdej عن فيلم القفطان الأزرق (بولندا).
أفضل مونتاج فالنتين فيرون Valentin Féron  عن فيلم أشكال.
أفضل فيلم وثائقي اليد الخضراء لجومانة مناع (فلسطين).
أفضل موسيقى تصويرية أمين بوحافة عن فيلم تحت الشجرة (تونس).

 

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أنهى حياته.. مهرجان كان يعرض آخر أفلام المخرج جان لوك جودار

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9 دقائق تصفيق لصناع فيلم Killers Of The Flower Moon في مهرجان كان

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 193 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 72 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

 

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2022، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

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