أنهى حياته.. مهرجان كان يعرض آخر أفلام المخرج جان لوك جودار

يحتفي مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام بالمخرج الراحل جان لوك جودار الذي توفي العام الماضي، بعدما اختار إنهاء حياته بنفسه على طريقة الموت الرحيم.

ويعرض مهرجان كان آخر عمل عن المخرج الراحل جان لوك جودار، وهو الفيلم الوثائقي القصير عن حياته Godard by Godard.

مهرجان كان يحتفي بجودار الليلة

تظهر بصمات جان لوك جودار في الفيلم الوثائقي عبر سرد أفكاره من خلال أرشيفه الفني بدون تعليق صوتي أو إقحام أفكار بشكل واضح.



وضع جان لوك جودار قبل رحيله لمساته على الفيلم الذي يمتد على مدار 9 دقائق، وصنعه 2 من أقرب تلاميذه ومحبيه.

توفي المخرج السينمائي جان لوك جودار في سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 91 عاما، وكان ملقبا بعميد موجة السينما الجديدة في فرنسا.

لمع نجم جودار بإخراجه فيلم "منقطع الأنفاس"، والذي بدأ من خلاله إخراج سلسلة أعمال فنية شهيرة أعادت كتابة قواعد الفيلم السينمائي، بحسب “بي بي سي”.

أسهمت أعماله في تجديد شكل الأعمال السينمائية على نحو اتسم بالجرأة، كما أثر أسلوبه على مخرجين آخرين من كوينتين تارانتينو إلى مارتن سكورسيزي.







وقال مستشار جان لوك جودار القانوني لوكالة “فرانس برس” وقت وفاته، إن المخرج السويسري - الفرنسي "استعان بمساعدة قانونية فيسويسرا كي ينهي حياته بشكل طوعي بعد أن عانى من أمراض متعددة شلت حياته"، بحسب تقرير طبي.

وأخرج جودار مجموعة كبيرة من الأفلام المؤثرة في ستينيات القرن الماضي من بينها "الازدراء" و"عصبة الغرباء" و"ألفافيل".



