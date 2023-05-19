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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علامات التقدم بالعمر تظهر على شون بن في مهرجان كان | صور

شون بن وأبطال فيلمه
شون بن وأبطال فيلمه

حرص النجم الأمريكي شون بن على حضور العرض الأول لفيلمه Black Flies برفقة فريق عمله ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

 

وظهرت على شون بن الذي يبلغ من العمر 62 عاما، علامات التقدم في العمر فيما توقف ليلتقط الصور مع زملائه وأبرزهم مايكل بيت، راكيل ناف، وغيرهم. 

 

فيلم Black Flies تدور أحداثه حول مسعف شاب يشق حياته العملية في نيويورك، ويعمل مع أحد قدامى المحاربين ما يضعه في تجربة فريدة من نوعها. 

 

ستشهد السجادة الحمراء لمهرجان كان هذا العام، مررو عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم أبطال فيلم المخرج مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the Flower Moon خاصة ليوناردو دي كابريو، وربرت دي نيرو، وهو من أهم الأعمال المنتظرة هذا العام. 

 

وينتظر الجميع رؤية توم هانكس وسكارليت جوهانسون ومارجو روبي، وإدوارد نورتون لحضور عرض فيلمهم الجديد Asteroid City، الذي يضم عدد كبير من نجوم هوليوود.

 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة. 

 

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرين كورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية. 

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