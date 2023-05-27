بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور ختام مهرجان كان.. بث مباشر

توافد النجوم منذ قليل على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد انتهاء فعاليات النسخة 76 التي شهدت عرض وحضور العديد من الأفلام والنجوم حول العالم.

وفاز فيلم The Zone of Interest للمخرج الإنجليزي جوناثان جليزر، بجائزة لجنة النقاد الدولية “الفيبريسي”، قبل ساعات من انتهاء فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

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فيلم The Zone of Interest تدور أحداثه حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز الذي ارتكب داخله الألمان جرائم عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد الأعمال المرشحة بقوة للحصول على السعفة الذهبية هذا العام.

تسدل النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم.

يتنافس على جائزة السعفة الذهبية وهي أعلى تكريم يمنحه كان للأفلام كل عام، 21 فيلما و21 صانع سينما قدموا جميعا أفضل ما عندهم من أجل المنافسة في أقدم وأعرق مهرجان فني عالم.

أعلنت خلال اليومين الماضيين جوائز مسابقتي نظرة ما، وأسبوع النقاد، وهو تقليد معروف في مهرجان كان بالإعلان عن جوائز المسابقات تباعا، حتى تكشف عن جوائز المسابقة الرسمية في حفل الختام.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور عدد كبير من نجوم السينما والفن في العالم، وعلى رأسهم توم هانكس، مادس ميكيلسن، سكارليت جوهانسون، أدريان برودي، جوني ديب، جود لو، جينيفر لورانس، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو وغيرهم.

وقد يحصل أحدهم على جائزة في حفل ختام مهرجان كان الليلة، بعدما شاركوا جميعا في أفلاما عرضت على مدار الأيام الماضية، ولكن جزء كبير منها كان خارج المسابقة من فيلم ليوناردو دي كابريو، وجوني ديب الذي عرض في حفل الافتتاح.