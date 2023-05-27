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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به ليلحق بـ الامتحان|شاهد

مدير مدرسة عراقية
مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به نحو الامتحان|شاهد

الإنسانية والرحمة لا تكتسب بل هي صفات تولد داخل الإنسان ويولد بها، وقد تجلت في مشهد مؤثر وثقه مقطع فيديو متداول من العراق.

انتشر مقطع فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مدرسة قام بحمل طالب غير قادر على المشي من أجل اللحاق بالامتحان.

في المقطع يظهر طالب يحاول المشي بصعوبة عند مدخل مدرسته في بغداد، وبمجرد أن لمحه مدير المدرسة ركض نحوه بسرعة.

تأكد المدير أن الطالب لديه حالة طبية تمنعه من المشي وتصعب عليه الأمر فقرر حمل الولد والركض به إلى داخل المدرسة والاتجاه نحو الفصول الدراسية من أجل أن يلحق بامتحانه.

وهو الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي متأثرين بإنسانية المدير التي أصبحت نادرة في هذا الزمن.

https://www.instagram.com/reel/CstSsPGqEnQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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