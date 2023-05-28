مروة نصر في ضيافة صدى البلد لكشف تفاصيل أحدث أعمالها.. صور

حلت المطربة مروة نصر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة للحديث عن أحدث أعمالها والتي توجتها بطرح أغنية بعنوان «شكر خاص» وذلك على جميع التطبيقات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد نزولها تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا.

أغنية شكر خاص

«شكر خاص»، كلمات ساره فرج وألحان أحمد أسامة وتوزيع وميكس يوسف حسين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ومونتاج كريم عوف، وتصوير محمد وجدي.

وتقول كلمات الأغنية: «شكر خاص للرخاص ما خلصنا منهم أنا قلبي فاق شد حيله عليهم عدى وداس واللي هيقل منها وبوش خشب يقابلنا خسران صحبتنا ودلعنا مش وش نعمة يا عشنا الوهم وصدقناه».

مروة نصر :



وكانت النجمة مروة نصر قد طرحت أيضا أغنية بعنوان عايزين ندلع علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وهي أول أعمالها الفنية لعام ٢٠٢٣ .

"عايزين ندلع" من كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومونتاج محمود طارق و تصوير محمد وجدي .



وطرحت "مروه" مؤخرا اخر أغانيها "بره المقارنة" كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي وتوزيع ومكس زووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وماستر مهندس الصوت محمد صقر وقد تم طرحها علي جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي والتي قد حققت نسب مشاهدات عالية جدا نتيجة تفاعل الجمهور معها .