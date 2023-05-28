عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة نصر في ضيافة صدى البلد لكشف تفاصيل أحدث أعمالها.. صور

صدى البلد

حلت المطربة مروة نصر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة للحديث عن أحدث أعمالها والتي توجتها بطرح أغنية بعنوان «شكر خاص» وذلك على جميع التطبيقات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد نزولها تفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا.

أغنية شكر خاص

«شكر خاص»، كلمات ساره فرج وألحان أحمد أسامة وتوزيع وميكس يوسف حسين، وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك ومونتاج كريم عوف، وتصوير محمد وجدي.

وتقول كلمات الأغنية: «شكر خاص للرخاص ما خلصنا منهم أنا قلبي فاق شد حيله عليهم عدى وداس واللي هيقل منها وبوش خشب يقابلنا خسران صحبتنا ودلعنا مش وش نعمة يا عشنا الوهم وصدقناه».

 

مروة نصر :


وكانت النجمة مروة نصر قد طرحت أيضا  أغنية بعنوان عايزين ندلع علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وهي أول أعمالها الفنية لعام ٢٠٢٣ .

"عايزين ندلع" من كلمات سمير طارق وألحان وتوزيع يوسف حسين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك  ومونتاج محمود طارق و تصوير محمد وجدي .


وطرحت "مروه" مؤخرا اخر أغانيها "بره المقارنة" كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي وتوزيع ومكس زووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وماستر مهندس الصوت محمد صقر وقد تم طرحها علي جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل  الاجتماعي بالوطن العربي والتي قد حققت نسب مشاهدات عالية جدا نتيجة تفاعل الجمهور معها .

 

مروة نصر صدى البلد المطربة مروة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وفاركو.. تفاصيل

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. ابنته مذيعة شهيرة وزوجته فنانة

الاثنين القادم.. محمد سامي ومي عمر ضيفا «صاحبة السعادة»

فيلم بنات ألفة لـ هند صبري يحصد 3 جوائز في مهرجان كان

البغددة.. عزيز الشافعي ينتهى من تسجيل أغنية مع جوزيف عطية

نجوم الطرب المصري يشعلون حفلات الصيف | شيرين في جدة.. عمرو دياب يتألق بالكويت

هزار وضحك مع حسام .. ماذا فعلت شيرين عبد الوهاب فى بروفات حفلها بجدة ؟

محمد رياض ضيف لبني عسل على الحياة اليوم.. الليلة

جوزي وحبيبي وروحي.. نادية مصطفى تغازل أركان فؤاد

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-5-2023

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

النواب ينظر مشروع قانون فرض رسوم على دخول المسارح والملاهي

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

أول تعليق من بايدن بعد الاتفاق على سقف الدين

محمد فضل: تاو يشبه فلافيو وسافيو عبء على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

لغز محير..لماذا لم يعثر علماء الآثار على مومياء الملك خوفو حتى الآن؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ