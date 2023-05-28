استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تطرح لحوم طازجة بسعر 195 جنيهًا للكيلو

‏قال الأستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن لدينا كدولة أرصدة مطمئنة من اللحوم الحية قادمة من السودان ويتم ذبحها يوميا تكفينا لما بعد عيد الأضحى المبارك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم فتح المعبر بالأمس وضخ 5000 رأس ماشية جديدة وأن تعليمات رئيس الوزراء وزير التموين هي تنويع المصادر وتعددها ليس لعدم وجود الأرصدة ولكن لزيادة المعروض.

سعر كليلو اللحمة في المجمعات الاستهلاكية

وأكد أنه يتم بيع كيلو اللحوم الطازجة بسعر 195 جنيها في المجمعات الاستهلاكية وهي لحوم ممتازة قادمة من دولة السودان.