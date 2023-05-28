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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كفته البطاطس

صدى البلد

 إذا كنتي تفضلين تقديم أكلات سهلة بشكل مبتكر وجديد نقدم لكي طريقة عمل كفتة البطاطس  .


المقادير 

نصف كيلو بطاطس مسلوقة بقشرها
صفار بيضة 
بقسماط مطحون
2 بيضه مخفوقة
ملح وفلفل
بقدونس مفروم 
كمون 
دقيق 
 

معلقه زبدة مذابة 
طريقة التحضير 
ضع البطاطس المسلوقة المهروسة في وعاء ونضع عليه 
صفار البيض وقلب الخليط حتى يتجانس 
أضف الذبدة والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس 
ويقلب جيداً

ثم تشكل كفته البطاطس إلى كرات ونقلبها في الدقيق 
ثم غمسها في البيض ثم البقسماط

توضع كرات كفتة البطاطس في الزيت في مقلاة على النار
ويتم التقليب حتى تأخذ لون ذهبي

وبألف هنا وشفا 

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