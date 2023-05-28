قبل الهجوم المضاد.. أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي ضخم بطائرات مسيرة.. تفاصيل

كشف مسؤولون محليون أن روسيا شنت هجومًا ضخمًا جديدًا بطائرات بدون طيار خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن رجلاً قتل عندما سقط حطام طائرة بدون طيار بالقرب من محطة بنزين، كما أصيبت امرأة.

وأضاف كليتشكو أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو كييف قبل أن تضرب "موجة جديدة من الطائرات المسيرة" المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في وقت لاحق إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة، مستشهدة بمعلومات أولية.

وصعدت روسيا - التي شنت غزوها على أوكرانيا في فبراير 2022 - في الأسابيع الأخيرة هجماتها على كييف، في مسعى منها للتغلب على دفاعات العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تم تفعيل إنذارات الغارات الجوية في 12 منطقة بأوكرانيا، من فولين في الشمال الغربي إلى دنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي.

وحث كليتشكو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، سكان كييف على "البقاء في الملاجئ"، محذرًا من أن الليل سيكون "صعبًا".

وقال إن مبنيين شاهقين على الأقل في أحياء مختلفة بالعاصمة اشتعلت فيهما النيران بعد أن أصابتهما شظايا طائرة مسيرة.

كما أفاد مسؤولون في كييف أن النيران مشتعلة في مستودعات في منطقة هولوسيفسكي الجنوبية، وتم نشر عمال الطوارئ.

يأتي الهجوم الأخير مع احتفال سكان المدينة بيوم كييف السنوي - عطلة شعبية في أوقات السلم.

كما وردت أنباء عن انفجارات في مدينة جيتومير غربي كييف، وتم رفع حالة التأهب الجوي في وقت لاحق في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد.

وفي هجماتها الأخيرة، استخدمت روسيا ما يسمى بطائرات كاميكازي المسيرة، بالإضافة إلى مجموعة من صواريخ كروز وباليستية.

وتأتي الهجمات قبل هجوم أوكراني مضاد كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأمس السبت، قال أحد كبار مسؤولي الأمن الأوكرانيين لـ"بي بي سي" إن البلاد مستعدة لبدء مثل هذا الهجوم.

وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن هجومًا لاستعادة الأراضي من القوات الروسية يمكن أن يبدأ "غدًا أو بعد غد أو بعد أسبوع".