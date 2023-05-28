برشلونة يستضيف ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.



وحسم فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني، قبل 4 جولات من نهاية البطولة.



وجاءت قائمة برشلونة كالتالي؛

حراسة المرمى: تير شتيجن، تيناس، إيناكي

الدفاع: جوري ألبا، بالدي، ماركوس ألونسو، كريستنسن، إريك جارسيا، كوندي

الوسط: بوسكيتس، كيسي، سيرجي روبيرتو، دي يونج، جافي، بابلو توريه

الهجوم: عثمان ديمبلي، رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، يأمل فريق ريال مايوركا في خطف الفوز من برشلونة، للحفاظ على حظوظه في حجز مقعد مؤهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، الموسم القادم.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 8 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي مايوركا في المركز الحادي عشر برصيد برصيد 47 نقطة.