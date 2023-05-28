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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القافلة الطبية بالشيخ زويد تجري الفحص لـ 580 حالة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء القافلة

أنهت القافلة الطبية التي نظمتها الجمعية المصرية للقلب بالشيخ زويد بشمال سيناء أعمالها بعد تقديم خدماتها للمواطنين على مدار يومين، حيث بلغ اجمالى المستفيدين 247 حالة فحص شامل وقلب وحالات حرجة، و350 حالة تخصصات مختلفة، ويتجاوز إجمالى المستفيدين من القافلة 580 حالة.

نخل بوسط سيناء

هذا وتواصل القافلة الطبية أعمالها اليوم بمنطقة نخل بوسط سيناء، وذلك بإجراء عمليات الكشف الطبي لمرضى القلب بمستشفى نخل المركزي.

 

واستقبل اللواء الوزير الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء القافلة من  أطباء الجمعية المصرية للقلب والحالات الحرجة، وقدم لهم الشكر على جهود القافلة في تقديم الرعاية والخدمة الطبية للمواطنين بمدينة الشيخ زويد والأحياء والتجمعات التابعة لها.
 

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الشيخ زويد قافلة القلب الطبية المواطنين

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