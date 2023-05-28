وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يفتتحان المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة في العريش

افتتح وزيرا التخطيط والتنمية المحلية، يرافقهما اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش.

كما تم افتتاح مركز إصدار التراخيص للمحال التجارية بمدينة العريش، وتفقد الضيوف المنطقة الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، والتي تضم 47 ورشة حرفية بتمويل من وزارة التخطيط.

الوحدات الصحية

وتمتد الزيارة إلى غد، الاثنين، حيث يزور الوزيران مدينة الشيخ زويد لتفقد عدد من المدارس والوحدات الصحية، بجانب تفقد معرض المنتجات السيناوية وتفقد الزراعات بقرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد.

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في زيارة تستغرق يومين، يفتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية بمدينتي العريش والشيخ زويد، حيث كان في استقبالهما اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.