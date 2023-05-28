عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يفتتحان المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة في العريش

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والتخطيط في سيناء

افتتح  وزيرا التخطيط والتنمية المحلية، يرافقهما اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي بمدينة العريش. 

كما تم افتتاح مركز إصدار التراخيص للمحال التجارية بمدينة العريش، وتفقد الضيوف المنطقة الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، والتي تضم 47 ورشة حرفية بتمويل من وزارة التخطيط. 

الوحدات الصحية

وتمتد الزيارة إلى غد، الاثنين، حيث يزور الوزيران مدينة الشيخ زويد لتفقد عدد من المدارس والوحدات الصحية، بجانب تفقد معرض المنتجات السيناوية وتفقد الزراعات بقرية الظهير جنوب مدينة الشيخ زويد وافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الشيخ زويد.

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في زيارة تستغرق يومين، يفتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية بمدينتي العريش والشيخ زويد، حيث كان في استقبالهما اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

العريش المركز التكنولوجي وزيرا الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

لعبة فاضحة وسهرة حمراء.. كواليس قتل عجوز الباجور بيد حسناء إمبابة وعشيقها

ترشيحاتنا

تسهيلا على الفلاحين.. الزراعة: توسيع نقاط تجميع واستلام القمح لحوالي 4500 نقطة

إعلان خطير.. صربيا لا تستبعد إندلاع نزاع مسلح مع كوسوفو

الرئيس السيسي يلتقي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

تقلبات جوية حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

أخبار الأهلي.. إصابة الجوكر وحجز دعوى الانضباط للحكم وكاف يورط الوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ