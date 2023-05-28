الكيلو بـ 195 جنيها.. إقبال كبير من المواطنين على اللحوم السودانية| فيديو

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو يوضح ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية.

وجاء في الفيديو أن الحكومة قامت باستقبال 4 آلاف رأس ماشية خلال الأيام الماضية، من أجل توفير احتياجات المواطنين من اللحوم.

وأوضحت القناة أن اللحوم السودانية الطازجة تباع بـ 195 جنيها وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بـ اللحوم السودانية.

وقالت هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، إن الماشية تتغذى على المزارع المصرية، وبعد ذلك يباع للمواطنين.

إقبال كبير جدًا من المواطنين على اللحوم

وكشفت عن أن هناك إقبال كبير جدًا من المواطنين على اللحوم، وأن كل فرد يحصل على 2 كيلو حتى يكون هناك توزيع عادل.