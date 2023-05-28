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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على قمة أولويات الدولة

صدى البلد

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، ضمن مجموعة المراكز التي تم افتتاحها اليوم، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة.

 قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مشيرة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

خدمات بجودة عالية
 

وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في هذا الشأن مع توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل ذات جودة عالية للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة، فضلًا عن التطبيقات المكانية التي تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية للمناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة.

التخطيط وزيرة التخطيط العريش خدمة المواطنين المحال

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