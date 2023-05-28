مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد أهمية الدعم الدولي لمصر لاستيعاب أعداد الوافدين من السودان

أعربت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر والجامعة العربية عن تقديرها لاستقبال مصر أكثر من 160 ألف وافد من السودان ، مؤكدة أن الدعم الدولي مصر أصبح أكثر إلحاحا لاستيعاب الأعداد المتزايدة ودعمهم.

وقالت حنان حمدان في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "ممتنون لاستقبال محافظ أسوان ومسؤولي معبر قسطل للمفوض السامي اليوم/الأحد/ لمقابلة النازحين القسريين من السودان وتعضيد التعاون مع الحكومة المصرية".

وأضافت" أن مصر استقبلت أكثر من 160 ألف وافد من السودان في الستة أسابيع الماضية وأصبح الدعم الدولي أكثر إلحاحا لاستيعاب الأعداد المتزايدة ودعمهم".

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، قام اليوم بزيارة للمعابر على الحدود المصرية - السودانية يرافقه محافظ أسوان والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا،للتعرف على أوجه الاستجابة المختلفة التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع الأجهزة والوزارات والجهات المعنية والهلال الأحمر المصري منذ بداية أزمة السودان لمساعدة كافة الوافدين سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة.

